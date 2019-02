Capitana Marvel: boicot y agresiones machistas contra Brie Larson

Después de que "Black Panther" se enfrentara a diversos comentarios racistas por tener un elenco negro en su mayoría, ahora le toca a "Capitana Marvel", atravesar por los intentos de boicot ya que la protagonista es mujer.

En pocas semanas llegará Brie Larson al frente de Capitana Marvel, la primera película de esa productora en ser protagonizada por una superheroína. Y mientras el público espera las primeras impresiones de la crítica especializada, un aluvión de ataques machistas buscan boicotear el film antes de su estreno.

Marvel tiene enormes expectativas puestas en el largometraje, no solo porque es una nueva declaración de principios ( luego del éxito de Pantera Negra) con respecto a la importancia en la diversidad de sus títulos, sino también porque la Capitana será una importante pieza en el futuro de ese universo, al punto que tendrá un rol decisivo en Vengadores: Endgame.

Larson, una actriz muy activa en la lucha de las mujeres en Hollywood por obtener iguales beneficios que los hombres y una artista que fue de las primeras en apoyar las denuncias iniciales contra Harvey Weinstein, fue blanco de comentarios misóginos en la web "Rotten Tomatoes", en la que usuarios pueden opinar sobre las producciones que se encuentran en cartelera o cerca de la fecha de estreno.

Decenas de comentarios inundan esa web, y amenazan con multiplicarse en los próximos días. Entre ellos: "El sexismo y el racismo de Larson no me invitan a gastar plata en esto, así que mucha suerte", "Esto tiene pinta de arruinar la franquicia", "Larson dejó claro que los hombres no tienen por qué ver esta película" o "Ideologías de género en nuestras películas. Como soy un hombre blanco (como ya saben, el género malo), no pienso prestarle atención porque igualmente se supone que soy racista y machista".

A pesar de la lamentable campaña vía web, pocas veces los comentarios de los haters tienen un impacto real en la boletería, y se espera que Capitana Marvel sea uno de los films más taquilleros de 2019.