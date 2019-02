Tras años de litigio, la Corte Suprema le dio la razón a San Luis en su reclamo por retenciones del 15% de ANSES y del 1,9% por parte de AFIP. Son $15 mil millones discriminados en $11.500 millones del primer organismo y $3.500 del ente recaudador. La decisión fue firmada por los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. Este fallo de la Corte Suprema, que avala el reclamo histórico de nuestra provincia, intima al gobierno nacional a pagar esta deuda de manera inmediata. El Estado de San Luis ahora exige al gobierno de Macri que tenga la responsabilidad institucional y el respeto por el federalismo suficientes y se disponga a trabajar junto a los funcionarios de la Provincia para acordar el mecanismo de pago de esta deuda.

Pasaron más de tres años del fallo de la Corte a favor de San Luis, dictado en 2015, que intimaba al gobierno nacional a pagarle $15 mil millones que se le adeudan a San Luis. El gobierno de Mauricio Macri intentó por todos los medios no cumplirlo hasta llegar a esta instancia del Máximo Tribunal. La discriminación ilegal de los fondos coparticipables de San Luis es claramente política, ya que, así como el gobierno de Macri se ha negado sistemáticamente a pagar lo que le corresponde a una provincia argentina, en paralelo ha ido desfinanciando al Estado nacional en favor de la bicicleta financiera y el pago de intereses de una deuda externa cada vez más agobiante e impagable.

El fallo de la Corte Suprema demuestra que San Luis tenía razón en su reclamo, a la vez que demuestra la falta de consideración del actual gobierno nacional hacia San Luis, hacia el federalismo y hacia el apego de las decisiones judiciales. Durante toda su gestión, el gobierno de Cambiemos ha demostrado que si no es por la vía de la imposición de decretos de necesidad y urgencia no hay Justicia tolerable.