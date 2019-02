El Centro de Instrucción de Vuelo larga con el curso de piloto privado

Expectativa, entusiasmo y ansiedad, es lo que sienten los nuevos alumnos que inician hoy el curso de Piloto de Avión Privado, que se dicta en el Centro de Instrucción de Vuelo (CIV), ubicado en el Aeropuerto Internacional del Valle del Conlara. En total son diez los estudiantes que comenzarán a instruirse a partir de las 9 en las dependencias de la institución.

Grisel Scaffino, secretaria del CIV, indicó que desde que se abrió el período de inscripciones, fueron más de 150 los llamados que recibieron de interesados de todo San Luis y de provincias vecinas que les consultaban sobre las condiciones para cursar. De este número, fueron diez los que accedieron a realizar el curso.

La funcionaria comentó que en la primera etapa, los estudiantes cursarán durante dos fines de semana la parte teórica. Una vez finalizada y aprobada podrán iniciar la segunda fase, la que será en los simuladores de vuelo que tienen en el centro. “Dentro de las cabinas, los alumnos deben tener 10 horas de vuelo. Es el momento en que ponen en práctica todo lo que aprendieron en la teoría: maniobras de vuelo, despegue, aterrizaje y situaciones de emergencia que se les puedan presentar en la vida real”, dijo.

Scaffino contó que una vez finalizada las clases en los simuladores, los estudiantes pasan a volar, siempre bajo la atenta mirada de alguno de los tres instructores con los que cuenta la institución. Para recibir el título de Piloto de Avión Privado, deben volar en total 40 horas.

Para coordinar los horarios de los simuladores y posteriormente los vuelos en los aviones del centro, los estudiantes se organizan con sus instructores y estos se pueden hacer durante los días de semana. “Esto permite que los estudiantes puedan manejar sus horarios, en el caso que trabajen. Tratamos de darles todas las facilidades posibles para que cursen”, señaló Scaffino.

Diego Vázquez, es uno de los jóvenes que se trasladará desde la capital puntana para comenzar a cursar. Comentó que siempre le interesó ser piloto y que cuando se enteró que podía estudiar en Santa Rosa del Conlara, no dudó en inscribirse. “Me gustó la facilidad que tenemos para estudiar. Trabajo, y desde mi ámbito laboral me entendieron y me dan el permiso para poder asistir los días de cursada”, dijo.

Otro de los casos es el de Martín Bobbio, quien reconoció que hace años intenta hacer el curso de piloto y hasta había averiguado realizarlo en Santa Fe. Pero al enterarse que lo podía hacer en la provincia, el panorama para él cambió: “La verdad es que estoy contento, emocionado y ansioso de comenzar. Mi idea, una vez recibido, es poder ser piloto comercial”.

La secretaria indicó que el curso tiene un costo de 6 mil pesos que se puede pagar en dos veces, esto abarca las clases teóricas y las 10 horas de vuelo en los simuladores. Después el estudiante deberá pagar, en promedio, unos 3.800 pesos por cada hora de vuelo en los aviones de práctica. Este año, el Centro incorporó el sistema de pago con tarjetas de crédito y debito.