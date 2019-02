Bonino: "Alberto gana muy bien"

El histórico dirigente radical de Villa Mercedes, Miguel Ángel Bonino, aseguró que el gobierno nacional maneja sondeos electorales que ubican a Alberto Rodríguez Saá al tope de las preferencias dentro de los candidatos a gobernador. "La realidad de San Luis es muy simple, todas las encuestas, incluida una del Ministerio del Interior que yo vi, dicen que Alberto Rodríguez Saá gana muy bien, segundo está Adolfo muy lejos y tercero Claudio Poggi", contó al programa de Alberto Trombetta en Radio Familia.



Bonino realizó esas declaraciones en medio de una serie de críticas que disparó luego de conocida la decisión de la Convención Radical de ubicar a la UCR detrás de la fórmula que integran Claudio Poggi y Enrique Ponce. “Creen que los radicales somos estúpidos o que no contamos con información para saber dónde está parado Poggi, yo también tengo amigos en el Ministerio del Interior y sé perfectamente lo que pasa en San Luis y quién mide o quién no mide”, sostuvo. "La soberbia de Poggi, Ponce de 2017, es muy grande y van a volver a perder, lo que hicieron con el radicalismo de dejar afuera al 50% prueba la maldad de creerse que ganan solos", agregó.



Bonino también se quejó de la “imposición” de candidatos desde Buenos Aires. Eso es muy malo y va contra la realidad política. En Mercedes los radicales que tenemos votos, fuimos dejados afuera y no sé, si no voy a ser candidato a intendente por afuera, estamos hartos del dedo de Poggi, de Frigerio y ahora de Ponce”.



Al igual que otros dirigentes que están disconformes (como Miguel Postiguillo de Santa Rosa), el ex intendente de Villa Mercedes señaló como una posibilidad postularse por el partido GEN, que a nivel local tiene como principal dirigente al ex rector de la UNSL, Germán “Chango” Arias, y a nivel nacional a Margarita Stolbizer.