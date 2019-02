Postiguillo y los dardos dirigidos a la Convención

“Hoy, después de la Convención, trabajando, la mejor forma de relajarse después de un día decepcionante en la UCR. Ay, ay, pobre partido", posteó Miguel Postiguillo acompañado de fotos y videos arando un campo arriba de un tractor. El enojo del intendente de una de las pocas localidades de San Luis dominada hace ocho años por el radicalismo fue generado por la decisión de la Convención de bajarle la pretensión de ser candidato a senador por el departamento Junín y de avalar la fórmula Poggi-Ponce para gobernador y vice impuesta por Macri, dejando de lado otra vez a postulantes de la centenaria fuerza política.



Más de cuarenta comentarios de apoyo y un comunicado de afiliados, simpatizantes y militantes de Santa Rosa del Conlara respaldaron su enojo y su aspiración por el distrito norteño. El documento condena “la negociación en los escritorios”, “la designación de candidatos a dedo y sin ningún consenso” y “el avasallamiento de dos o tres personas que solo defienden ‘morrales’”.



Las muestras de enfado no quedaron ahí. Se hicieron sentir en un audio del propio Postiguillo que se viralizó. “Es un mamarracho entregar el senador de Junín, Pringles y de la capital. La verdad es difícil, pero ustedes piensan en chiquito”, recriminó tras conocer que el sector de Poggi impulsa la candidatura del ex kirchnerista Sergio Guardia para senador por Junín por el Frente San Luis Unido. También continuaron durante toda la semana en la cuenta de Facebook del ex vicepresidente de la UCR en la que compartió publicaciones de vecinos y dirigentes con lluvias de cuestionamientos a las resoluciones de la Convención y el pedido para que el hombre de Santa Rosa vaya por la senaduría departamental, un deseo que vivirá una semana clave para saber si se mantiene dentro de la alianza o va por fuera de ella.