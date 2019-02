La profunda satisfacción popular que otorga un gesto soberano

Cosa extraña el orgullo. Se siente orgullo por la familia, por los hijos, por algún logro importante, por el origen, por los antepasados, por muchas cosas.

Se siente orgullo, mucho. Mucho orgullo por la tierra de procedencia, por la tierra a la que se pertenece.Con todo lo que esa pertenencia implica. Se siente genuino orgullo por San Luis. Por su gente. Por su cultura, por su tradición, por Antonio Esteban Agüero, por el búfalo Juan Gilberto Funes, por Alfonso y Zabala, por el Gepu, por las “100 Guitarras Mercedinas”, por Yaco Monti, por la tonada, por el Mundial de Ajedrez 2005, por las viviendas, por las autopistas, y por la tecnología y todos sus grandes logros.

Muchos sienten genuino orgullo por el justicialismo invicto en todos sus sueños. Por los abnegados maestros de San Luis, por los Granaderos, por el Pueblo Puntano de la Independencia, y porque “Digo el llamado”, y “Digo la mazamorra”. Por el Plan de Inclusión, y tantas y tantas otras cosas. Por Juan Pascual Pringles (San Luis), por Juan Esteban Pedernera (San José del Morro), por Juan Crisóstomo Lafinur (La Carolina). Hace tiempo que San Luis talla en la mesa grande de la Argentina. Y esto es básicamente posible, porque pueblo y gobierno de San Luis nunca aceptaron migajas. Y por el corazón del pueblo. Y junto al corazón del pueblo, los “corajes” del Alberto. Se juntaron razón, corazón, pasión, y alma. El alma de San Luis; y reclamaron, y dijeron lo que había que decir, lo que les correspondía. Una, dos, tres, cien veces. Ninguna limosna. Lo que nos corresponde, lo que por derecho nos pertenece. Y qué cada cual se haga cargo de las migajas que aceptó. Y los que se conformaron, se conformaron. Y los que fueron cómplices, fueron cómplices. Y los que firmaron, firmaron. Y los que dieron quórum, dieron quórum. Y los que quieren ver volar globos amarillos… que se sinceren, que los esperen. Será difícil verlos llegar a San Luis. Esta tierra no se vende. Este espacio irredento vive orgulloso de su pasado, de su presente y construye cada día su venturoso futuro.

Gracias Alberto por la honra, por el honor, por la sabiduría, por no entregarte, por no venderte, por honrar la vida: la tuya y la nuestra. Por no canjear soberanía por migajas. Por poner a San Luis del lado de la Constitución y las leyes. Por los valores, por las familias, por los niños y los jóvenes de San Luis, por no entregarte nunca jamás. Y, si todos los políticos sueñan con hacer algo trascendente para contarle a sus nietos. He aquí una página gloriosa para contarla mil veces. Por el coraje, por la pelea en soledad, por la indiferencia incomprensible, por tantas amenazas, por la tolerancia, por resistir, y por vencer con el tremendo valor de la verdad y la justicia. El momento es tan importante, la gesta es tan gloriosa que la desfachatez de algunos no merece ningún comentario. El pueblo sabe perfectamente qué es lo que cada cual hizo y dijo en su momento. Sería deseable, por lo menos, algún pudor traducido en silencio.

Y como en estas tierras la coherencia es norma, los más beneficiados con estos fondos seguramente serán los más humildes. Y la justa distribución será de la periferia al centro. Y una vez más, semejante logro derrama esperanza en todos los rincones de esta tierra.

“Por eso yo les pido a los que resulten electos legisladores de nuestro frente, sean provinciales, concejales, también a nuestros intendentes. Los que nos acompañan ahora acá y los que triunfen en las próximas elecciones y mañana estemos juntos aquí: tenemos que trabajar juntos para que esa deuda se pague y tengamos los dineros en San Luis, y juntos decidamos con generosidad y sabiduría los destinos de esos fondos. Que siempre deben ser para el progreso de la Provincia y para beneficiar a los más humildes” Palabras del Gobernador Alberto Rodríguez Saá.