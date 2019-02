¿Cuál es el superhéroe más poderoso?

Sin misterio, el superhéroe más poderoso es Superman según un grupo de científicos de la Universidad de Leicester, Inglaterra, resultado alcanzado después de 7 años de una investigación dirigida entre 2009 y 2016. La investigación fue publicada en las revistas "The Journal of Pshysics Special Topics" y "The Journal of Interdisciplinary Science Topics", y se tomaron en cuenta puntos de vista científicos de los poderes en el mundo real y se realizó un balance final del examen de cada uno de ellos.

El "Hombre de Acero" se impuso ante once contrincantes: Flash, Rayo Negro, Silver Surfer, Spider-Man, Wolverine, Thor, Mystique, Batman, Iron Man, Lagarto y el Hombre de Hielo.

Lo único que puede frenar al “Último hijo de Krypton" es la recarga de poder con el Sol, además de la amenaza de la kriptonita, un elemento oriundo de su planeta natal que le drena energía. Su potencial sería más potente que el de una bomba atómica.

Superman es capaz de volar más de ocho horas a una altitud constante. Aunque los estudiantes sostuvieron que si volara constantemente, la batería “incorporada” no le permitiría mantener su vuelo. Es decir, que su poder no está sujeto a la ley de conservación de energía.

“Además de Superman, Wolverine, Thor y Mystique también están en el top de superhéroes, ya que tienen capacidad de regeneración acelerada, alta producción de energía y son capaces de manipulación genética", aclaran los autores.

Resaltaron de lobezno, del grupo X-Men, su esqueleto indestructible de adamantium, material ficticio más fuerte que el acero. Mientras que de la villa de X-Men, Mystique, su dominio de la manipulación genética para cambiar de apariencia y su agilidad extrema. En el cine es interpretada por Jennifer Lawrence.

En tanto, el superhéroe Thor, basado en el dios nórdico del mismo nombre, también sería uno de los superhéroes más formidables, con alta eficiencia energética y poderes explosivos.

Flash cuenta con gran velocidad, un metabolismo acelerado y una alta capacidad regenerativa. Sus características lo mutarían a un ritmo frenético y en un año acumularía el equivalente de 72 años de mutaciones, un porcentaje demasiado alto para un individuo de 25 años.

Superman fue el primer superhéroe de la historia y debutó en la revista “Action Cómics” Nº 1 de abril de 1938. También es pionero en tener una revista dedicada en exclusiva “Superman”, editada en junio de 1939. Fue la primera del género en alcanzar el histórico número 1.000 con “Action Cómics”, en junio de 2018 y se convirtió en la publicación ininterrumpida durante 80 años.