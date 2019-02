Profanaron nueve tumbas en el cementerio judío de San Luis

Hubo destrucción de propiedad y lápidas movidas. En la Comunidad israelita local no descartan que haya sido un ataque antisemita, teniendo en cuenta los últimos antecedentes.

Nueve tumbas rotas, placas extraídas del mármol, hasta incluso lápidas movidas. Ese fue el escenario que encontraron en el Cementerio Israelita, por un ataque que, presumen, se perpetró entre el jueves y el domingo (permaneció cerrado esos días). En la Comunidad Judía no descartan que la acción haya sido un ataque antisemita, teniendo en consideración otros antecedentes similares.

El domingo a la mañana, una persona que va a limpiar el cementerio, encontró las consecuencias del ataque. Dio aviso a la comunidad, que se apersonó y constató los daños en nueve tumbas. "En lo personal me siento muy conmovida por esto. Es una angustia pensar que no sabés quién es el que está al lado tuyo. En San Luis estoy por la tranquilidad, pero es aparente, porque dentro subyace un mundo donde hay grupos que no tienen consciencia del daño que producen o son personas con un alto grado de perversión, fanatismo y odio, que ameritan identificarlos y trabajar con ellos", aseguró Saada Bentolila, miembro de la Comunidad Israelita de San Luis.

Afirmaron también que los familiares de las personas que hoy descansan ahí, fueron notificados de la situación y que tienen previsto ir todos, para constatar también si hubo robos de la propiedad, algo que a esta altura no descartan.

El Diario fue hasta el cementerio ubicado en la esquina de las calles Santa Fe y 9 de Julio. Si bien el lugar estaba cerrado, se pudo constatar huecos hechos en la pared de ladrillo, pensados para introducir el pie y facilitar el salto del muro, que también tenía dañado el alambrado de púas. Bentolila aseguró que esos daños son nuevos y que se hicieron para poder acceder al lugar de esa forma.

La Comunidad Judía de San Luis se mostró conmovida porque no es la primera vez que sucede y recordaron un lamentable hecho hace casi diez años.

"Vandalizaron nueve tumbas en el cementerio israelita, de las cuales dos pertenecen a mis bisabuelos Marcos Braverman y María Blejer, por lo que me tocó de cerca. Pensar que fue un ataque antisemita fue la primera reacción que tuvimos muchos, por los antecedentes horribles que hay. En diciembre de 2009 se pintaron esvásticas sobre las tumbas de mis abuelos y bisabuelos y sobre otras tumbas más. También hubo pintadas de carácter antisemita en las paredes del cementerio", recordó Ariel Braverman, uno de los familiares, víctimas de este nuevo ataque.

Luego continuó: "Además de lo del 2009, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la historia familiar, de hechos de antisemitismo cometidos contra mi familia en San Luis. También es de público conocimiento los sectores ultra medievales, oscurantistas y extremistas que promueven este tipo de odio e intolerancia. Le pedimos a las autoridades que investiguen".

Respecto a si fue un acto vandálico o un ataque promovido por el odio religioso, Bentolila opinó que "no puedo descartar que esto haya sido un ataque antisemita, porque nos consta que las nueve tumbas atacadas son las del Cementerio Israelita. No atacaron otras".

La comunidad ahora evalúa los próximos pasos a seguir, aunque por lo pronto ya cuenta con asesoría legal para judicializar el hecho. Vamos a discutir lo que haremos en consecuencia. Necesito hablarlo con todos los integrantes, pero sin dudas tomaremos alguna medida, porque es un hecho que nos ha conmocionado".