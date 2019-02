Delincuentes armados asaltaron una carnicería

Dispuestos a todo. Ayer, cerca de las 8:40, delincuentes asaltaron a mano armada una carnicería ubicada en la esquina de las calles Catamarca y Provincia de La Pampa, en la zona este de la ciudad.

Según trascendió, primero llegaron dos ladrones a cara descubierta y amenazaron a punta de pistola a los empleados del comercio que estaban limpiando y ordenando el local. Detrás de ellos habrían llegado otros dos cómplices que comenzaron a revisar en busca de dinero.

“El dueño dijo que eran cuatro, los empleados dijeron que eran dos los asaltantes”, indicó el jefe de la Comisaría 2ª, comisario inspector Roberto Alejandro Molina.

Como dentro de la carnicería no hallaron nada de valor subieron a la planta alta, donde vive el dueño del negocio, y los redujeron a él y a su familia. Los delincuentes habrían maniatado a las víctimas con precintos mientras buscaban y les exigían la plata de la recaudación de las ventas del domingo.

Los delincuentes habrían actuado con total frialdad y dispuestos a todo. Tanto fue así que el dueño del comercio sufrió lesiones en la cara a raíz de los culatazos que le propinaron los ladrones. Además habrían apuntado con un arma en la cabeza a su hija, de 2 años, y hasta habrían amenazado con llevársela, para amedrentar a la víctima y lograr que les diera más dinero.

Si bien hasta anoche el damnificado no había formalizado la denuncia por escrito, trascendió que los ladrones se alzaron con una importante suma de dinero y los celulares de las víctimas.

Molina aseguró: “Vamos a hacer las averiguaciones, pero si no hay denuncia no tenemos el hecho. Inclusive las cámaras de seguridad de la esquina no tienen registro durante unas tres horas”.