En San Luis juntan firmas para pedir la emergencia nacional por violencia de género

Las "Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá)" lanzaron en todo el país una campaña para que se declare la emergencia nacional en violencia de género y exigir que el presidente Macri "accione propuestas concretas y urgentes para abordar la violencia machista". En San Luis, Ailén Chaine es la representante del movimiento y quien lleva adelante la idea en la provincia. Comentó que las firmas se recolectan de forma digital y que de manera presencial lo harán el 5 de febrero —día en que se realizará también a nivel nacional— en plaza Pringles. Una vez que reúnan todas las firmas, las presentarán en el Congreso de la Nación junto a un proyecto que impulsa la prevención y contención de las mujeres violentadas.

"Queremos que este pedido vaya al Congreso, que se llame a una sesión extraordinaria para tratar el tema teniendo en cuenta la urgencia por la cantidad de femicidios, no solo los que sucedieron el año pasado que fueron más de 200 casos, sino también por los que hubo en solo 20 días de lo que va del año —más de 10 casos— y nos parece muy importante llevar una propuesta concreta para que se aplique a nivel nacional", comentó Chaine sobre las acciones de MuMaLá.

La propuesta que llevará en febrero la organización consiste en una serie de puntos a aplicar como plan desde marzo de 2019 a marzo de 2021. "Pedimos que se trate de manera urgente porque lo amerita, para que se pueda implementar rápido. Porque si esperamos a que empiece el período legislativo con el tratamiento en las comisiones, va a tardar mucho más", explicó.

Entre las solicitudes se encuentra definir un aumento presupuestario para el abordaje de las violencias al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) y que un 10 por ciento del presupuesto de cada ministerio se destine a políticas hacia la igualdad de oportunidades y de derechos entre varones, mujeres e identidades disidentes. También que se implemente un monitoreo del plan de desarme de los integrantes de fuerzas de seguridad que tienen antecedentes en violencia de género. Además, la Asignación para Víctimas de Violencia (AVV) exige becas y rentas para alquiler de viviendas, la creación de juzgados y fiscalías especializadas en violencia de género y la implementación del patrocinio jurídico gratuito, entre otros puntos.

"En San Luis todavía somos muy pocas, pero siempre tenemos compañeras que se acercan a ayudarnos a realizar las actividades. También trabajamos con organizaciones sociales de los barrios de la provincia, donde las compañeras se suman y en conjunto organizamos actividades. El año pasado, por ejemplo, hicimos talleres sobre violencia de género y este año los vamos a volver a hacer, pero yendo a los barrios. En el grupo hablamos sobre la situación de emergencia que existe a nivel nacional, empezando por el presupuesto que se destina al INAM, que le sacaron el 18 por ciento. Asimismo, hay muchos casos que no salen en los medios de comunicación, que hay mucha desinformación sobre cómo actuar en caso de que conozcamos a alguien o que vivamos violencia de género, no solo con una pareja, sino también institucional, en el trabajo y demás. Esas circunstancias tratamos de charlar, no solo para conocerlas, sino para tomar acción sobre ellas; una de esas acciones es esta, la de llevar adelante este proyecto para presentarlo en el Congreso. Eso por un lado y, por otro, están los femicidios; es alarmante que en solo 20 días hayan habido 11 concretos y 4 casos que se están investigando", concluyó.