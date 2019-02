UNSL: más del 60 por ciento de los ingresantes son mujeres

La UNSL se prepara para el recibimiento de los ingresantes 2019, que en el 63 por ciento de los casos son mujeres, mientras que los varones representan el 37 por ciento restante, repitiéndose así la tendencia en los últimos años. Este lunes, la casa de estudios le dará la bienvenida a los estudiantes de las sedes de San Luis, mientras que el próximo lunes hará lo mismo con los de las facultades de Villa Mercedes y Merlo.

En comparación con el ciclo 2018, este año las inscripciones provisorias bajaron en promedio un 30 por ciento, ya que las anotaciones de alumnos descendieron de 6.366 a 4.826 según los datos registrados hasta ayer en la web www.estadistica.unsl.edu.ar.

La secretaria académica de la UNSL, Marcela Printista explicó que muchos de los que cumplieron con el requisito básico para la inscripción -que es la creación de una cuenta online- no ratificaron su alistamiento, una instancia que debe completarse vía mail.

"A diferencia de otros años, abrimos las mesas informativas a mediados de enero, hubo muchas consultas de chicos que tuvieron problemas para obtener su contraseña y el formulario de inscripción electrónico. A partir de la semana del ingreso, vamos a continuar recibiendo todas las dudas para que nadie se quede afuera", dijo Printista, quien agregó que mantendrán abiertas las preinscripciones vía web hasta el 15 de febrero en www.preingreso.unsl.edu.ar, mientras que habrá tiempo de presentar la documentación solicitada hasta el 30 de marzo.

Entre las carreras más elegidas por los ingresantes están las que se dictan en la Facultad de Ciencias de la Salud, que hasta el momento lleva reclutados 1.009 alumnos, de los cuales casi 700 son mujeres. Los principales atractivos de esa unidad académica son Enfermería con 420 preinscriptos, Kinesiología con 284 y Nutrición con 200.

Entre las carreras más elegidas por los que inician sus estudios superiores, están las tecnicaturas que ofrece el Instituto Politécnico Artístico Universitario (IPAU), que este año convocó a 695 nuevos alumnos.

La lista de las facultades favoritas continúa Química, Bioquímica y Farmacia con 597 preinscriptos; Psicología (592); Ciencias Humanas (573); Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales (520); Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales (479); Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (274) y Turismo y Urbanismo (87).

"Los que no confirmaron son más de 8 mil, los invitamos a acercarse a las mesas de información para que puedan llenar el formulario e imprimirlo para entregar en la sección alumnos. Para los que no completaron que no se preocupen, pero sí es importante que identifiquen qué carrera quieren estudiar y que se acerquen a los actos de bienvenida correspondientes a cada facultad, para que sepan cuándo tienen que comenzar con los cursos introductorios", señaló Printista.

Además, la secretaria académica de la UNSL dijo que entre las carreras más novedosas que ofrece la institución, hay dos tecnicaturas. Son Seguridad e Higiene en el Trabajo, que se dicta en la Facultad de Química Bioquímica y Farmacia, con una duración de tres años con reconocimiento y validez del título; y Gestión de Organizaciones Deportivas dependiente del IPAU, también de tres años pero de modalidad virtual. Las inscripciones para ambas opciones, aún continúan abiertas.