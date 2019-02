Guadalupe Besso, la reina del ajedrez

Guadalupe Besso, la puntana que es Gran Maestra Internacional de Ajedrez, se mueve en el día a día de los torneos con la misma gracia, naturalidad y contundencia con lo que la hace la reina en el tablero.

Es que ella es "La Reina" del ajedrez y no detiene su andar. Cuando tenía 17 años y cinco días fue la ajedrecista titulada más joven del país. Hoy, a los 20, es la número 4 del ránking femenino, y está en el equipo olímpico, aunque formalmente deberá esperar hasta fin de año para certificar su lugar.

"Estoy muy contenta por lo obtenido y con mucho ánimo. Orgullosa de ser la primera puntana en estar entre las cinco primeras de Argentina, y clasificando al equipo olímpico", cuenta Guada, con una sonrisa que nunca esconde.

"Mi familia y la Universidad de La Punta me acompañan, y el gobierno provincial me ha ayudado muchísimo para alcanzar este sueño. Quiero llegar a número uno del país", arremete Besso, quien hoy quedó detrás de las experimentadas Carolina Luján, Claudia Amura y Florencia Fernández.

"En 2018 subí 180 puntos en un año, que es una puntuación que normalmente se sube en dos años, y eso es bueno, pero preocupante para algunos jugadores", dice y sonríe.

"Estoy contenta de representar a San Luis y pelear los puestos de elite. Ahora debo mantener la estabilidad emocional y hacer las cosas lo mejor posible. Por más que mis rivales me saquen años de ventaja, puedo pelear para entrar al equipo olímpico. Trabajo muy serio con mi entrenador, el GM Gilberto Hernández, para mantenerme y me cuido en las comidas y el descanso. Son de tres a cinco horas de entrenamiento diario, incluso en la parte física que hago en el Campus de la ULP, para soportar partidas de más de cinco horas", cuenta Guadalupe, y detalla el secreto del éxito: "Es una mezcla de varios factores que me permitieron avanzar. Está lo físico, lo anímico y la actitud para jugar. Más allá del estudio, todo eso me empuja a hacer buenas jugadas y dejar muy bien a San Luis en Argentina".

"Nunca pensé que me iba a ver en este lugar, en el número 4... se dio y voy para más, en eso pienso. Intento tomármelo con calma, pero estudio y entreno para algo grande", resume "La Reina" Guadalupe.