"El Flaco" Aumada expone el título ante Nascimento

El sanluiseño Marcos Antonio "El Flaco" Aumada, campeón latino crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que este viernes pesó 89,500 kilos, expondrá por segunda vez su corona frente al fuerte pegador brasileño Carlos "Falcao" Nascimento, que en la balanza acuso un peso de 90,300 kilos.

"El Flaco" viene de ganarle por nocaut en el primer asalto al santafesino Nahuel Martínez, en San Luis. El 31 de agosto en Junín, Buenos Aires, había vencido por nocaut en el quinto asalto a Pablo "Pokémon" Farías logrando el título latino.

Aumada es dueño de un récord de veinte peleas, quince ganadas por nocaut, y tendrá un duro rival con un récord de dieciséis peleas, doce triunfos por nocaut y seis perdidas.

Entrenó duro sabiendo que la pelea de este sábado no será fácil: "Me preparé con todo y creo que la pelea de esta noche es un paso más, en busca de otros combates que me posibiliten tener una oportunidad por un título del mundo antes de fin de año", dijo el sanluiseño antes de subirse a la balanza en la tarde de viernes.

El brasileño Nascimento nació en Río Real, tiene 30 años, y combatió con Mariano Díaz Strunz, Maximiliano Sosa, Alejandro Valori, el polaco Mateusz Masternak en Dresden, Alemania; el húngaro Imre Szello, en Budapest, Hungría; los rusos Maksim Vlasov, en Riga, Letonia; Aleksei Egorov, en Moscú y Spong, en México.

El combate será la pelea de fondo en el estadio de la Federación Argentina de Box, en la Capital Federal, y comenzará a las 23. En el combate de semifondo y prevista a seis asaltos, estará el campeón sudamericano de los gallo, el bonaerense “Pablito” Gómez que tiene un récord de diez combates (nueve ganados, dos perdidos y un nocaut) y se medirá con Miguel “El Topo” Salazar, oriundo de Salta, que tiene un récord de siete peleas, cinco ganadas, dos por nocaut y dos perdidas.