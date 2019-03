Más sorpresas: habría un cuarto hijo de Maradona en Cuba

Cuando todavía no terminan de definir la noticia de Johanna, Lu y Javielito, los tres cubanos presuntos nuevos integrantes de la familia Maradona, el abogado del ex futbolista, Matías Morla, contó en una entrevista televisiva que habría un nuevo hijo del “10” en la isla y que no podría asegurar que fuera el último.

El supuesto hijo tendría entre 18 y 20 años y es oriundo de Varadero, la famosa ciudad balnearia cubana.

El abogado le contó a Jorge Rial y al panel de Intrusos que aún no recibieron demandas de paternidad de parte de este joven, y dejó la puerta abierta a la posibilidad de que fueran más.

Con respecto a Johanna, Lu y Javielito, Morla aseguró que son de dos madres distintas. Dos de ellos son hijos de la misma madre y producto de una relación duradera; el tercero es fruto de un encuentro más casual.