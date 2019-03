La plaza Pringles se llenará de "zapatos rojos" contra la violencia de género

Con el objetivo de concientizar sobre la violencia de género y las víctimas de femicidios, este jueves se realizará por primera vez en San Luis la intervención artística "zapatos rojos". Tiene como fin que los ciudadanos donen calzados y dejen su mensaje. Será en la plaza Pringles, de 9 a 19.

Yamila Fernández, una de las organizadoras, comentó que la iniciativa surgió de las mujeres de distintos sindicatos de San Luis. "En lo que va del año hubieron más de 40 femicidios. A nosotras nos preocupan estas cifras, y por eso a través de esta muestra queremos hacer visible lo que sucede", destacó Fernández, quien agregó que la autora de la exhibición es Eliana Chauvet, una artista mexicana. "Se presentó más de ochenta veces en distintas partes del mundo y sin ir más lejos la semana pasada estuvo en Francia", dijo.

La organizadora precisó que el día de la exhibición recibirán donaciones de zapatos y se pintarán de rojo. "Ya juntamos más de cien y el jueves los llevaremos a la plaza. Algunos ya están terminados y a otros les podrán dar una pincelada los que pasen por el lugar", detalló. Además, explicó que el calzado representa las mujeres asesinadas. "Muchas veces es lo primero que se reconoce cuando sucede un homicidio. Cada uno simboliza una desaparición", contó.

"Queremos reflexionar y hacer una pausa para que la sociedad se haga responsable. No se trata solo de políticas de Estado. Siempre hay alguien que tiene una hermana o amigo víctima de esta situación y por una cosa u otra miran para el costado", aseguró Fernández.

Resaltó que para hacer la exposición tuvieron que pedirle permiso a la creadora. "Ella fue la que nos marcó los parámetros y nos dijo cómo tenía que ser. No se puede comercializar y se tiene que trabajar con la ciudadanía en el lugar. Por eso queremos que se sumen a esta iniciativa y dejen su mensaje", señaló la organizadora y agregó que la muestra luego será trasladada a su fundadora. "Es la primera vez que se realiza en San Luis y para nosotras es un desafío enorme. La idea es que participen chicos y grandes. Varones y mujeres, este es un tema que nos incumbe a todos por igual", aseguró.

"Las mujeres sindicalistas no hacemos diferencias de pañuelos verde o celeste. Queremos igualdad del derecho y la licencia de violencia, no tan solo para nosotras sino para los hombres que también son víctimas", dijo Fernández y aseguró que la muestra no se suspende por lluvia. "Trabajaremos igual, costará que la pintura se seque un poco más, pero de todas formas no nos rendiremos", enfatizó.

Nació del dolor

Chauvet, la creadora de "zapatos rojos" se inspiró en el femicidio de su hermana. En Argentina se presentó por primera vez en agosto de 2016. En ese entonces en un comunicado dijo que "el mensaje que quiso transmitir fue el de apertura de conciencia, que algo estaba mal, que la violencia contra la mujer no tenía por qué ser normal", señaló

Y añadió: "El color rojo representa la sangre, pero tiene un mensaje de esperanza, porque es el color que asociamos al amor y de eso trata esta obra, del amor hacia mi hermana. Además tiene un impacto visual muy importante en las calles".