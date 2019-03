Sigue la búsqueda del gorila, hallaron huellas de un primate

La Policía Medio Ambiental rastrilla la zona para dar con el supuesto animal. La caída de rocío permitió ver con claridad las huellas, que no son humanas. Trabajan quince efectivos y dos baqueanos.

No se sabe si se trata de ‘Simiolón’, ‘King Kong’ o ‘Donkey Kong’, pero está claro que un animal con características similares a las de un primate inquieta por estas horas a la zona de Banda Oriental, en Quines. La supuesta y no menos insólita aparición de un gorila en esas tierras generó un operativo de búsqueda de la Policía Medio Ambiental, que se extendió durante todo el martes y continúa hoy con rastrillajes por el campo de la familia Gatica, terrenos donde lugareños dicen haber visto al enorme animal. Los efectivos, que incluso trabajaron durante toda la noche, hallaron huellas de gran similitud con las de un primate. Así lo afirmó el comisario Marcelo Díaz, jefe de la División Medio Ambiental.

El domingo por la tarde, al menos dos testigos afirmaron ver caminar a un gorila entre los árboles y arbustos en los últimos metros de la chacra de los Gatica. Alarmados por lo que vieron fueron a la Policía y desde ese momento la División Medio Ambiental lo busca sin pausas. Incluso anoche, con tecnología que facilita la visión nocturna, rastrearon al supuesto gorila. En total son 15 los efectivos abocados a la tarea, más dos baqueanos, y los dueños del campo donde supuestamente apareció el gorila.

Según la policía, está descartado que se trate de un humano que, en su afán por bromear con amigos o conocidos, se haya disfrazado de mono y haya salido a asustar gente por la zona. Para los pesquisas, las huellas encontradas distan mucho de ser humanas y están convencidos de que son muy similares a las de un primate. Sin embargo, nadie más vio al simio merodeador. Por eso los rastrillajes siguen y en las próximas horas sumarán más tecnología para dar con el supuesto animal.

“Seguimos con los rastrillajes desde ayer. Anoche también trabajamos con un sistema de visión nocturna, pero los resultados fueron negativos. Hasta el momento no hubo avistamientos del animal, pero sí encontramos huellas que tienen una gran similitud a las de un primate. Gracias al rocío que cayó sobre el terreno, las pisadas son muy notorias. Descartamos que sean de un humano, no sólo por su forma, sino porque el animal ha pisado sectores con muchas espinas y es imposible que un hombre no se lastime al pasar por allí”, reveló Díaz en diálogo con El Diario de la República.

“El supuesto primate, por las huellas que observamos, se mueve en un radio de un kilómetro y medio. Siempre por el campo de la familia Gatica. No hay dudas de que las pisadas encontradas son muy similares a las de un primate. Por eso hoy incorporaremos un drone, lo que nos permitirá hacer una búsqueda aérea de la criatura. No podemos afirmar que se trate de un gorila porque nadie más afirmó haberlo visto. Pero las pisadas son de un animal”, agregó Díaz.