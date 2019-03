El Gobierno pagará la beca a los egresados del secundario con un 20% de aumento

Los becarios cobrarán 6 mil pesos, a partir del viernes 29 de marzo.

Los alumnos egresados seleccionados en toda la provincia para recibir la Beca “Construyendo Sueños” cobrarán la primera cuota el viernes 29 de marzo, mientras que para los beneficiarios de la ex Beca al Mérito “Bandera Argentina” no será el debut, si no el monto mensual que reciben para continuar con sus estudios superiores. En todos los casos, los becarios cobrarán 6 mil pesos al mes, es decir un 20 por ciento más de lo que el Gobierno sanluiseño abonaba por cuota.

El Ministerio de Educación informó que los pagos se harán los días 30 y 31 de cada mes, excepto en los casos en que esas fechas sean fines de semana o feriados (como en marzo) que serán reprogramados.

Los becarios cobrarán por ventanilla en las sucursales del Banco Supervielle, de acuerdo al domicilio (localidad) que figura en el DNI. Los menores de edad deben ir acompañados por el tutor con el documento de ambos.

A quienes reciban la primera cuota les llegará un mail con toda la información, de acuerdo a lo detallado por el Programa Escuela y Comunidad del Ministerio de Educación. Ante cualquier duda los becarios pueden comunicarse con el Subprograma Políticas Estudiantiles, al (0266) 4452000, internos 3486 y 3059, de lunes a viernes de 9 a 16.

Con la Beca “Construyendo Sueños” (que reemplazó a la Beca al Mérito “Bandera Argentina”) el Gobierno de San Luis ayuda -con el enfoque puesto en lo social- a las y los egresados del secundario que no pueden comenzar o continuar sus estudios universitarios o terciarios por la grave crisis económica nacional.