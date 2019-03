Filmaron a dos “lobizones” en un campo de Corrientes

Algunas culturas han llegado a identificarlo con el mito del "lobizón", una criatura parte lobo parte hombre que acecha al ganado y las personas. Pero el aguará guazú está lejos de hacerle honor a esa reputación, que según algunos fue la causante de que hoy esté en peligro de extinción. El fin de semana pasado, un productor rural de Corrientes logró captar a dos ejemplares paseando entre los pastizales de un campo y el video de las “extrañas criaturas” se volvió viral.

El aguará guazú, que en lengua guaraní significa "zorro grande", es una de las tantas especies protegidas por The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

Habita en las provincias de Chaco, Formosa y Corrientes y también puede vérselo, cada vez menos, en Paraguay, Perú, Bolivia y Brasil.

Según los científicos es un animal solitario, tímido y desconfiado que suele cazar por las noches, lo que llamó la atención de quienes lo vieron en plena cosecha y pudieron grabarlo de día.

Lejos de ser un gran depredador, el “zorro grande” se alimenta de pequeños mamíferos y aves. Captura ranas, lagartos, víboras, cuises, armadillos e incluso insectos. También aves, sus huevos y distintos frutos y hasta raíces.

Su aullido grave y profundo puede escucharse rara vez y algunos supersticiosos creen que es un llamado a espíritus malignos o que predicen posibles catástrofes. Eso, sumado al hecho de ser asociado con la leyenda del “lobizón”, provocó que en décadas pasadas fuera perseguido y cazado de forma salvaje.

