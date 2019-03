El vandalismo preocupa a los comerciantes del centro

Al caminar por el microcentro, a la noche, no por nada todos los locales además de estar cerrados con candados, también están asegurados con una reja metálica. Los actos vandálicos se volvieron una constante durante el último mes y distintos comerciantes los sufren. En general, se trató de roturas de vidrios pero, en algunos casos más graves, incluso denunciaron robo. Los dueños de los comercios atacados decidieron invertir decenas de miles de pesos en medidas de seguridad que ayuden a evitar nuevos padecimientos. Algunos sospechan de la gente que sale de los bares y boliches aledaños.

Sobre la calle Pedernera, entre San Martín y Chacabuco, hay un local nuevo que vende bebidas alcohólicas. Hoy tiene dos claras roturas sobre el frente. "Un miércoles, cerca de las tres de la mañana, me llaman del estacionamiento que está detrás, porque ellos están las 24 horas, para decirme que me rompieron un vidrio. Me acerqué y efectivamente había sido así, pero no robaron nada, así que no hice la denuncia. A la semana siguiente, decidí quedarme a la noche y, también a la madrugada, sentí dos impactos. Cuando llegué estaban los dos ventanales rotos, uno de los cuales ya había cambiado después del primer ataque. Alcancé a ver a uno corriendo y a la maza que había dejado tirada", aseguró Mauricio Valle, el dueño.

Luego continuó: "A partir de todo esto, decidí poner rejas y seis cámaras de filmación. Después del primer daño, no hicimos nada porque pensamos que era algo eventual. En todas las medidas que tuvimos que tomar, gastamos cerca de 35 mil pesos. Y, averiguando con distintos comerciantes, me enteré que también estaba sucediendo en otros lados".

En la misma manzana, pero sobre Lavalle, un local de diseño de interiores también abrió sus puertas este año con toda la ilusión de un nuevo proyecto. Sin embargo, a los pocos días se sumó a los comercios atacados.

Angélica Uriarte, la encargada, manifestó: "A los tres días que abrimos teníamos un vidrio partido, y cambiarlo nos costó quince mil pesos. La verdad es que todavía tengo miedo de que vuelva a pasar algo así. Tengo amigas que viven sobre Lavalle y me dicen que no pueden dejar los autos en la calle a la noche, porque se los rompen. También sé de otros locales de la zona que han sufrido hechos similares".

Otro de los negocios atacados, que aún hoy muestra en su frente la marca del acto vandálico, es una inmobiliaria ubicada en la esquina de Colón y Bolívar. Hace dos semanas, con diferencia de unos siete días entre los hechos, les rompieron dos vidrios, uno sobre cada cuadra.

"Uno de los ataques fue durante el fin de semana y, el otro, en día de semana pero siempre de noche, cuando ya cerramos, y a pesar de que esta esquina está híper iluminada porque tengo iluminación exterior", afirmó su dueño, Alberto Rodríguez, y agregó: "Las cámaras de seguridad me las van a instalar la semana que viene, pero no creo que sea una solución al problema. Cambiar el vidrio laminado me cuesta 22 mil pesos".

Rodríguez no duda en asegurar que estos hechos de vandalismo se producen por la gente que sale de los boliches y cervecerías de la zona.

Un restobar de la calle Pedernera también padeció los ataques, pero de robo, en este caso. Lucas Garro, empleado del lugar, explicó: "Cuando llegamos a abrir, un lunes a la mañana, encontramos la puerta con la cerradura rota. Entraron y se llevaron computadoras, una tablet, gorras y botellas de fernet. Agarraron lo primero que tuvieron a mano. Ahora los dueños decidieron poner cámaras de seguridad, que están esperando que les lleguen, y pusieron la cerradura nueva reforzada".

Rubén Ochoa, comisario de la Comisaría 1° de la ciudad de San Luis, indicó: "La problemática con el tema de los pubs y boliches es el horario de cierre, algo que tiene que estar controlado por el personal municipal. Trataremos de coordinar con el encargado del sector para que ejerza lo que tiene que ejercer, porque si la ordenanza municipal dice que a cierta hora tienen que estar cerrados, así tiene que ser. No puede ser que a las 5 de la mañana sigan abiertos. Notamos que no respetan el horario permitido por la ordenanza".

Luego siguió: "Es algo que nos preocupa por el comienzo de clases. La gente sale de los boliches después de las 5 de la mañana, en estado de ebriedad, deambulan por las calles y luego coinciden con los chicos que salen de sus casas para ir a la escuela. Hay que hacer aplicar lo que dice la ordenanza. Determinaremos con el personal municipal un plan estratégico para evitar que suceda esto".

Respecto a los hechos vandálicos, aseguró que no han recibido denuncias en la Comisaría, pero sí de robos en diferentes tiendas. "Mujeres ingresaron y, con la modalidad de mechera, han sustraído vestimentas que guardan dentro de bolsos o de su misma vestimenta. A través de las cámaras de vigilancia que tenemos, ubicamos a las personas. Por arrebatos de celular, también hemos hecho detenciones a masculinos, que han sido procesados", informó el comisario.

Por último, afirmó que reforzaron la zona y que tienen previsto tomar medidas: "Por el microcentro transitan muchísimas personas, que vienen a pasear, a comprar, a hacer trámites. Hemos reforzado el área con los bicipolicías (la nueva modalidad que se implementó), con recorridos permanentes, también afectamos a patrullas, motoristas y móviles de comando y de comisaría. Además, tenemos puntos de accesos principales que serán reforzados para controlar la situación de ingreso y salida del centro a otros barrios, que pueden ser más conflictivos".