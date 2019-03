Una mujer trans logró que en su DNI figure “femineidad travesti”

La Justicia argentina ordenó al Registro Civil que identifique a Lara María Bertolini con la identidad de género "femineidad travesti", en reemplazo del "femenino" que figura en su DNI, en un fallo único en el mundo, donde además pidió que el Registro Civil resuelva estas situaciones, de ahora en más, mediante un trámite administrativo.

"Me puedo morir tranquila. Esto es histórico. Es el primer fallo de este tipo a nivel mundial porque Argentina es el único país que tiene Ley de Identidad de Género (26.743) que incluye el género autopercibido", resaltó la activista travesti.

El fallo de la jueza Myriam Cataldi, del Juzgado Nacional en lo Civil 7, al hacer lugar al pedido de cambio de identidad de género solicitado por Bertolini, ordenó al Registro Civil y Capacidad de las Personas a que proceda a "la rectificación registral en la partida de nacimiento, en el sentido que, en el campo reservado para el sexo, deberá consignarse “femineidad travesti” en lugar de “femenino”".

Asimismo, la magistrada señaló que "oportunamente se deberá informar al Registro Nacional de las Personas (Renaper) para que emita un nuevo DNI de la persona interesada, a la que deberá prestarle la asistencia necesaria para el envío y seguimiento del trámite, a fin de asegurar un mecanismo rápido".

Cataldi, además resolvió que "hay que hacer saber al Registro Civil que, en lo sucesivo, con el fin de garantizar y reconocer legalmente la identidad de género autodefinida de cada persona, las solicitudes como la del presente caso se realizarán en ese órgano estatal administrativo, a cuyo efecto, deberá ponerse a disposición una multiplicidad de marcadores como opciones de género".

Para Violeta Alegre, otra referente del colectivo, "el fallo le abre a la infancia una posibilidad muy importante. Tengo la esperanza que la infancia pueda decir: no soy hombre, o no soy mujer. Soy una identidad no binaria. Que pueda ampliarse y reconocerse en sus propios términos".

(Télam)