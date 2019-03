El escaso contenido real

Todos los indicios apuntan a que las elecciones presidenciales de Argentina tendrán lugar el 27 de octubre de 2019, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional y las leyes electorales. Los candidatos surgirán de elecciones primarias que se realizarán el 11 de agosto, si alcanzan el 1,5 % de los votos válidos.

Además de elegir presidente y vicepresidente, los argentinos elegirán 130 diputados nacionales, 24 senadores nacionales y 43 parlamentarios del Parlasur. Pero, a escasos cinco/siete meses, la Argentina “discute otras cosas”. Es un síntoma inequívoco de que al gobierno nacional le incomoda el calendario. Una agenda que durante tres años y medio fue alimentada por “el antes y los otros”, para esquivar un “ahora y un nosotros”, con muy poco contenido real.

La mayor deuda del gobierno de Mauricio Macri es precisamente con los millones de argentinos que vieron en su propuesta un verdadero cambio, “una verdadera revolución de la alegría”. Nunca pudo recuperarse el gobierno nacional de tener que admitir que había fracasado en su plan económico.

Los viejos militantes de la política, los que llevan varias décadas analizando las “peleas” entre un modelo económico y otro —que “alguien siempre pretende imponer”—, miraron con cierta desconfianza ese optimismo narcisista y académico con el que Macri (y sus especialistas en todo) “resolvía los grandes problemas del país” antes de tomar el poder.

Argentina siempre necesita tener ilusiones a las que aferrarse. Es un hecho comprobado a lo largo de su rica historia. La ilusión como expresión social de plenitud y satisfacción. La ilusión sensiblemente colectiva.

En elecciones democráticas, limpias y aceptadas, triunfó en el 2015 la ilusión de un país mejor: con crecimiento, con bajos índices de desempleo, sin inflación, sin corrupción, con una moneda fuerte en el país, y respetable afuera, sin costo social, con mejor educación, con mejor salud, con mayores logros en derechos humanos, con más descubrimientos científicos, con más mujeres y hombres protagonistas de la inteligencia global. ¿Quién no deseaba una Argentina así en el 2015?

En el 2019, a cinco/siete meses de nuevas elecciones presidenciales, la Argentina está rezagada a nivel global y a nivel regional. En muchas áreas, exclusivamente económicas, recaudatorias y de servicios, el país pierde en América Latina, muchas veces, y no solo ante Brasil. Pierde muchas veces con Chile, pierde con Uruguay, pierde con Colombia, con Paraguay, con Bolivia. Argentina no es un buen competidor en el mundo global.

Hace tres años y medio que gobierna esta Nación, un grupo de especialistas en “posicionamiento global”. Los mejores especialistas de su generación en el momento óptimo de sus carreras. En el país continúa la inflación, hay corrupción, se perdieron millones de puestos de trabajo, la moneda es más débil que nunca, las tarifas son muy difíciles de pagar, el transporte se volvió un drama nacional... Y se deben muchos miles de millones de dólares más que hace cuatro años atrás. Algo falló.

Con dolor, millones de argentinos deben admitir que las ilusiones de un país mejor —que tenían en el 2015— parecen incluso más lejanas en el 2019. Argentina es un país que hace equilibrio entre la tragedia y la tristeza. Es un país que duele. No es un país que festeje muchas veces en medio de globos amarillos. La realidad es contundente.

En los grandes medios nacionales, en estos días “se habla” de la muerte de una mediática y de la cocaína que ingirió, de la enfermedad de la hija de la ex presidenta, de la entrevista a una joven que asesinó a su novio, del regreso de Messi a la selección, de la lesión de un jugador de River, de que Racing puede ser campeón, o del resultado de las elecciones en La Falda.

No se habla de política, no se habla de gestión, no se habla de elecciones. La realidad sigue cobijada bajo la ilusión. Pero se vota en agosto. Y se vota en octubre.