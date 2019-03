Sigue el malestar de alumnos de la UCCuyo por la suba de las cuotas

La inflación descontrolada empezó a influir también en el ámbito académico y entre los más afectados están los alumnos de la Universidad Católica de Cuyo que recibieron una actualización de la matrícula y las cuotas mensuales que según ellos mismos dicen, “al 70 por ciento de los inscriptos se nos haría muy difícil poder pagar”. A partir de ahora la carrera de abogacía para los nuevos ingresantes tiene un valor de 6.750 pesos para la matrícula y 7.500 la cuota mensual; mientras que para un alumno que ya cursa el segundo año deberá abonar 5.445 y 6.050, respectivamente.

Pero los valores son más altos para los que estudian medicina porque la cuota mensual para los que empezaron este año es de 14.160 pesos y para los de segundo año, en adelante, es de 13.000. La primera reacción de los estudiantes fue llamar a una protesta espontánea para hacer saber no solo su malestar sino plantearle a las autoridades que muchos de ellos quedarían imposibilitados de seguir estudiando si se aplican esos valores.

Ahora las autoridades de cada facultad y cada carrera de la UCCuyo los convocaron a una reu-nión para poder canalizar estos reclamos, pero Jerónimo, uno de los estudiantes de abogacía señaló que “todavía no hemos pagado ninguna cuota porque en algunos casos como las de la Facultad de Derecho, Economía y Humanidades el porcentaje de aumento fue del cincuenta por ciento. Y en la Facultad de Ciencias de la Salud fue del veinte. Pero a todos en general se le incrementó entre dos mil y dos mil quinientos pesos”.

El estudiante indicó que “la protesta quedó suspendida hasta que tengamos esta reunión y veamos a qué solución podemos llegar”. Y explicó que “si bien nos dan la posibilidad de pagar la matrícula en tres cuotas, pensemos que un alumno de medicina tiene que pagar los 13 mil de cuota más otros 4 mil de matrícula lo que suma unos 17 mil pesos durante los primeros tres meses”. Aunque admitió que “hoy una escuela o un jardín de infantes cobra una cuota de 4 mil pesos, el reclamo no es porque no queremos pagar esos montos por un capricho, el problema es que no tenemos los servicios acordes a estos valores que nos están cobrando”.

En ese sentido enumeró que “la biblioteca nos ha quedado chica, hay aulas que no tienen ni aire acondicionado, ni calefacción. Tenemos bancos compartidos porque hay días que algunas de las materias de abogacía la cursan unos cien alumnos y las aulas quedan desbordadas”.

En los últimos años la UCCuyo ha experimentado un crecimiento de la matrícula, que según los alumnos generó que las instalaciones actuales no ofrezcan las comodidades necesarias. “Así como van adecuando las cuotas, también pedimos que se vayan adecuando los servicios a la gran demanda de estudiantes. Porque si hay más alumnos, eso representa más cuotas que se pagan y además a un valor más alto cada año”.

Otro tema que señaló fue que “se tenga consideración también a los chicos que viajan desde el interior y que la universidad pueda hacer una excepción con ellos y conseguirle abonos o descuentos en el transporte interurbano”. Porque recordó que un pasaje a La Punta, Juana Koslay o Potrero de los Funes ahora cuesta 45 pesos.