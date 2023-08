UCCuyo: presentó su oferta académica ante mil estudiantes

La sede puntana de la Universidad Católica de Cuyo realizó la Jornada de Puertas Abiertas con el objetivo de mostrar toda la oferta académica que ofrece para 2024. El encuentro, que también estuvo lleno de actividades dinámicas y recreativas, recibió a alrededor de mil estudiantes del nivel secundario de los distintos establecimientos educativos de la ciudad. En la casa de estudios aseguraron que las inscripciones continúan abiertas y que el mes que viene comienzan los cursos de ingreso.

“La universidad tiene 2.200 alumnos, aproximadamente, cursando distintas carreras. La que más estudiantes tiene durante este año es Abogacía, que sigue siendo la más demandada (incluso fue la más consultada en el encuentro); también, Medicina. Lo que sucede es que Medicina tiene un cupo establecido que nosotros no podemos superar por distintas cuestiones de centros de salud, de ámbitos de práctica, que está establecido y es de 50 alumnos. Pero la demanda es mucho mayor”, contó la vicerrectora, Melina Maluf Martínez.

La institución comenzó este viernes a recibir estudiantes de toda la ciudad desde las 10 de la mañana. La gente del interior tenía la opción de seguir la convocatoria a través del streaming de la UCCuyo, por la plataforma de YouTube.

Los jóvenes pudieron conocer en profundidad aspectos de diez carreras de modalidad presencial, a través de juegos didácticos y actividades recreativas desde una mirada profesional.

Gabriela Roca es profesora de Educación Física en el Colegio Nacional y contó que asistió con alrededor de 30 estudiantes de distintos niveles del secundario. “Particularmente trato de ofrecerles a los chicos estas posibilidades para que ellos sigan estudiando. He visto dentro de las aulas que les faltan expectativas, como que nosotros tampoco les ofrecemos algo para que ellos sigan sus caminos; no salen a buscarlo. Hay algunos que sí tienen intereses, pero yo como docente trato de crear eso en ellos para que tengan ganas de comerse el mundo”, aseguró Roca.

Delfina Ojeda es alumna del sexto año de la Escuela Cristiana Evangélica. Señaló que la mayoría de sus compañeros todavía no saben cuál es el camino que tomarán el año que viene y por eso asistieron al encuentro. “Pensaba estudiar Administración de Empresas, pero ahora que vine acá, recorrí las carreras de Contador Público y Diseño Gráfico, y me gustaron bastante. Esto me ayuda para saber qué quiero estudiar. Mis compañeros hicieron grupos, cada uno fue a los lugares que les interesaban, pero la mayoría están indecisos”, concluyó la joven.

Redacción/MGE