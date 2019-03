Un 30 por ciento más de estudiantes elige el Comedor Universitario

Empujados por la crisis económica, cada vez más estudiantes de la UNSL buscan comida más barata y la encuentran en la casa de estudios. Según las estadísticas de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario (Saebu), un 30 por ciento más de alumnos elige utilizar los servicios del Comedor Universitario, que diariamente recibe a más de 2 mil comensales.

"Es evidente que la causa del aumento de la demanda es la crisis económica porque en términos reales y pese al incremento de la tarifa, este año el precio es más barato que en el período anterior si lo comparamos con la inflación que tuvimos entre octubre y marzo, que fue de un 40 por ciento aproximadamente", explicó el titular de Saebu, Jorge Sosa, quien agregó que el comedor no se sustenta con subvenciones de la UNSL ni tampoco con fondos nacionales, sino con el aporte voluntario de los integrantes de la comunidad universitaria local, que destina el 1 por ciento de su sueldo para financiar la alimentación de los estudiantes.

"El año pasado terminamos con un promedio de 1.100 a 1.200 estudiantes al mediodía y 500 a 550 por la noche. El lunes cuando empezaron las clases tuvimos 1.400 personas todos los días en el almuerzo y unas 750 en la cena, cifras históricas para nosotros porque hubo épocas en que solo venían poco más de cien personas. La demanda se triplicó", señaló Sosa, quien indicó que el incremento los tomó por sorpresa, ya que pese a que en el actual ciclo el servicio tuvo una suba de 5 pesos, un 16 por ciento -contra una inflación del 50- cada vez más gente elige el comedor para alimentarse.

Una de las ventajas que tienen los que prefieren comer en la sede de la calle Rivadavia, es que Saebu publica el menú completo semanalmente en su página web (www.saebu.unsl.edu.ar), con una variante distinta todos los días. Además, quienes lo prefieren pueden optar por llevarse la vianda a sus casas si no desean quedarse en el comedor.

El servicio no solo es para estudiantes (quienes comprando un mínimo de cinco comidas, el costo por cada una desciende a 32 pesos), los aportantes universitarios abonan 105 pesos, los invitados 135 y los particulares 170 por menú completo, con la opción de solicitar por separado la entrada y el plato principal.