Un café “ufológico” suma adeptos y crece en San Luis

El clima otoñal acompaña de la mejor manera al café “Romanov”, ubicado en Esteban Agüero 311, en El Volcán. El calor del café a máquina y el rechinar de las mesas, muebles de madera y ventanales amplios dan la sensación de que se entra a un refugio, en el que si uno presta atención puede escuchar el curso del río a pocos metros. Ese es el lugar que eligen cada dos sábados un grupo de personas con una creencia inamovible en fenómenos más allá de la explicación humana: la existencia de seres que no son de este planeta o incluso de este universo. “Café Ufológico Volcán” es el nombre con el que bautizaron al grupo, que ya tiene cerca de 20 miembros permanentes y realiza “salidas al campo” para posibles avistamientos.

La iniciativa de formar el grupo salió de otros cafés que han surgido en el resto del país. Uno de ellos, que cambió la merienda por cena, se lleva adelante en Córdoba y fue la inspiración más cercana a ellos, que constantemente viajan a la “meca” del fenómeno OVNI en el país: Capilla del Monte y el Cerro Uritorco.

“Nos reunimos con Martín Garro en casa y surgió la idea. Conocía de otros cafés en Capilla del Monte; realmente teníamos esta inquietud y conocimiento. No estamos solos, como decimos siempre”, recordó a El Diario de la República Blanca Acosta Martínez, una de las fundadoras. Así fueron armando la idea mediante el facebook Café Ufológico Volcán y para los primeros encuentros recibieron interesados de la capital, Potrero de los Funes, Juana Koslay, Villa Mercedes y Merlo.

Ya llevan 16 encuentros en el café “Romanov” y al menos seis salidas al campo para realizar observaciones al cielo nocturno. Aunque los encuentros son abiertos al público y difundidos a través del facebook “Café Ufológico El Volcán”, las salidas requieren al menos haber asistido a un par de reuniones. “No se puede hablar de cosas triviales, tiene una ceremonia”, se animó a adelantar sobre la segunda actividad Acosta Martínez.

La temática es bastante libre: El Diario estuvo presente en una de las reuniones del mes de marzo y comprobó que se trata de un intercambio de ideas, una especie de micrófono abierto en el que experiencias fuera de lo común se comparten, con un grado de respeto poco visto para la mesa de los argentinos.

“Nuestro café está orientado no solo al fenómeno OVNI sino, desde el punto de vista espiritual, a por qué estamos en este planeta y de dónde venimos. En ese camino estamos. Hay historias muy fuertes y ahí nos dimos cuenta, a través de esta convocatoria, de que toda esta gente no tenía dónde manifestarlas”, dijo con algo de orgullo.

Allí se barajaron múltiples historias. Un joven de la localidad recordó cómo sintió “transportarse” de su residencia en Estados Unidos a El Volcán, en noches de gran nostalgia y observar con lujo de detalles la localidad puntana, a miles de kilómetros de distancia. Otro joven retransmitió las historias de su padre en el Ejército y las expediciones que llevaban adelante en la Patagonia profunda, con el mito de los gigantes y rastros de su posible existencia.

Otros fueron directo al fenómeno de los Objetos Voladores No Identificados (OVNI) en el Cerro Uritorco y, más acá, en Balde y Potrero. Algunos incluso deslizaron teorías premonitorias: la cercanía al encuentro con estos seres y cómo “conspiran” para que la sociedad no se entere de ello.

“Tuvimos experiencias buenas y malas. A estas segundas las superamos con esta herramienta, con el conocimiento. Siempre sentís que sos el único, que no hay otras personas. Luego nos dimos cuenta que venían de diferentes lugares, de diferentes profesiones y nos pasaban las mismas cosas”, afirmó Acosta Martínez, quien aseguró que como experiencia personal recibió “visitas” de otros seres.

Creer en dichos fenómenos no está exento de críticas y hasta burlas. Los escépticos son los principales detractores de esta clase de grupo, pero es algo que tampoco parece preocuparles. En un momento del encuentro fueron más allá e incluso remarcaron que su punto de vista no va tanto por lo científico, sino más bien por el de la creencia, una fe si se quiere, en la existencia de un otro y otros en esta tierra y otras.

“Pensamos que se están perdiendo de algo importante”, dijo una de las fundadoras. “Consideramos que no están preparados para lo que se viene. No estamos para juzgar, ni intentamos convencer a nadie. Lo que hacemos es sembrar, manifestar el mensaje de que existen otras realidades. No estamos solos, el planeta es un granito de arena en un multiverso y diferentes razas extraterrestres están acá. Todos tenemos nuestros tiempos para entender”, dijo con serenidad y convicción.

Las actividades del grupo parecen expandirse: el próximo mes harán la presentación de “semillas celestiales”, un libro escrito por Claudia González Di Vicenzo. “Somos seres espirituales con vida terrenal”, concluyó la mujer que, junto a un grupo de puntanos, cree más allá de las certezas científicas.