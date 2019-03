Las puntanas que volaron en Potrero

Las grandes protagonistas locales en la Media Maratón de Dosep fueron Verónica Filippa (40 años) en 21K, Carla Vidal (26 años) en 10K y Milagros Jofré (18 años) en 6K. Las dos primeras fueron segundas en la general, en sus respectivas distancias, y la joven Jofré ganó la prueba en la distancia menor.

"Fue una carrera muy linda, entretenida y bien exigente", dijo Filippa. La experimentada atleta, que es una especialista en trail, contó cómo fue su carrera: "A partir de la división de distancias, me parecía que delante mío no iba nadie. Intenté aguantar y sostener el puesto. Patricia Ponce (NdR: quien finalmente ganó) me alcanzó en el kilómetro 5, intercambiamos algunas palabras pero tenía un ritmo más rápido que el mío, así que comenzó a despegarse".

Por su parte, Vidal también dejó sus sensaciones: "Estoy muy contenta por poder correr en mi provincia, lograr el segundo puesto en la general y ser la mejor puntana en 10K". En cuanto a la carrera, Carla describió: "Agustina Landers (NdR: la ganadora) salió a correr sola desde el inicio. Yo no quería salir fuerte al principio y pagarlo sobre el final. Es más, creo que hasta el kilómetro 3 o 4 iba tercera o cuarta. La idea fue hacer mi carrera y llegar lo mejor posible".

En el caso de Jofré, concluyó la carrera sumamente satisfecha con su victoria en los 6K: "Estoy feliz. Salí rápido y tuve una caída en la entrada de Potrero. Pero me levanté y le puse más garra. Tras el Parque Nativo, vi que venía adelante y apuré aún más el paso. No miré para atrás en ningún momento y por suerte gané".