Negaron a una mujer ligarse las trompas en dos clínicas de Córdoba

"No es un capricho, está en riesgo mi vida", dijo Luisina Barraud, de 27 años.

Una ley que no se cumple. Luisina Barraud, una cordobesa de 27 años, quiere ligarse las trompas y dos clínicas de Córdoba se lo niegan. La razón de la mujer es por una enfermedad genética, que si queda embarazada se puede morir. Pero incluso con este precedente, dos clínicas privadas rechazaron su pedido, según publicó el portal de TN.

En agosto de 2006, en la Argentina se promulgó la Ley 26.130 que establece el derecho a la anticoncepción quirúrgica de manera gratuita. Los únicos requisitos que se piden son ser mayor de edad y firmar un consentimiento. Pero 13 años después, muchas mujeres denuncian que cuando quieren acceder a la ligadura de trompas.

Luisina explicó que los médicos le aclararon que no iba a poder ser mamá. "Si quedo embarazada, tengo riesgo de muerte. Mi útero no es capaz de llevar adelante una gestación de nueve meses. Es muy factible que se desgarre antes", aclaró a ese medio.

Finalmente, a mediados de 2018 consideró que la mejor opción sería la ligadura de trompas. Antes había intentado que le colocaran un dispositivo intrauterino (DIU), pero le dijeron que eso también la podía lastimar. Ya no había un plan B. Tanto su pareja como su familia la iban a apoyar.

Pero Luisina no sabía que su lucha para acceder a la intervención recién estaba por comenzar. En la primera consulta con su ginecóloga, que atiende en la clínica José Enrique Carrá, en la ciudad cordobesa de San Francisco, recibió el primer portazo.

Con la ley impresa en la mano, no se iba a rendir tan rápido. Luisina pidió una consulta con otro ginecólogo del Carrá. Este nuevo profesional sí estaba dispuesto a operarla, porque no era objetor de conciencia y estaba al tanto de la normativa. No fue suficiente. Cuando se acercó a la administración de la clínica para planificar la intervención, otra vez le dieron la espalda.

El Ministerio de Salud provincial se pronunció sobre el caso y aclaró que este tipo de casos no suelen suceder y que la experiencia de Luisina se trató de una "excepción". La directora de Maternidad e Infancia, Marcela Yanover, recalcó que la anticoncepción quirúrgica es una práctica que se "incentiva" desde el Gobierno.

