Messi: “Durante el Mundial se dijeron muchas mentiras”

El capitán de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Messi, habló con la prensa argentina después de mucho tiempo y en una entrevista radial que concedió a FM 94.7 opinó sobre la actuación del elenco Albiceleste en Rusia 2018 y de las polémicas que se tejieron en torno al equipo. A su vez subrayó sus ganas de continuar en el elenco nacional y de ganar algún torneo con él.

Ocho meses después del fracaso en la Copa del Mundo, la ‘Pulga’ rechazó muchas versiones que salieron en los medios de comunicación durante esa competencia. "Se dijeron muchas mentiras. Nosotros permitimos que se dijera cualquier cosa y no le dábamos importancia. Eran continuamente las mentiras. Porque sino tenés que salir a aclarar todo todos los días", declaró.

A la distancia, desde Barcelona y por teléfono, en la charla con los periodistas Pablo González y Martín Souto, Messi se refirió a las críticas que lo rodean cuando juega para Argentina.

“Me tira seguir volviendo. Yo quiero ganar algo con la Selección. Cuando yo decidí volver tuve mucha gente en contra que me decía que no volviera: mis amigos, mi familia. Mi hijo de 6 años que ya entiende me pregunta: ‘¿Por qué no te quieren en la Selección?, ¿Por qué no te quieren ahí? ¿Por qué te matan en Argentina?’. Pero yo no tengo que demostrar nada a nadie. No voy a andar diciendo que amo a la Selección. No soy así, que digan lo que quieran”, remarcó.

“Nuestra generación fue maltratada. Nosotros no somos de vender humo. Somos profesionales y queremos al equipo. Yo quiero ganar algo con la Selección, voy a jugar todas las cosas importantes”, explicó.

"Se hace difícil disfrutar con el entorno de la Selección. Yo me dedico a jugar y listo. Dicen que pongo a mis amigos y el Kun, por ejemplo, fue más suplente que titular. No me meto", agregó.

En este sentido, rechazó las versiones sobre la llegada de Lionel Scaloni como DT Albiceleste con su respaldo. El ‘10’ del Barcelona aseguró que no conoce a César Luis Menotti. "Obviamente estoy encantado y quiero conocerlo, la gente que habla con él dice que sabe mucho de fútbol", contó.

"Es bueno el cambio de generación en la Selección pero fue muy brusco. Es difícil hacerlo y va a llevar tiempo", señaló.

En cuanto a las actuaciones con la camiseta nacional Messi brindó conceptos muy contundentes. "Nosotros tuvimos una sal bárbara. Porque si nosotros hubiéramos ganado la final en Brasil era todo distinto. Y desde ahí llegó todo el quilombo. Quizá la relación con la prensa debía ser otra, de las dos partes. Nosotros también nos cerramos y no quisimos hablar. Si uno tira para un lado y otro para el otro no se puede. La Selección está por encima de cualquiera. Nosotros dimos lo mejor para ganar el Mundial y las Copas América, pero a veces son detalles", reveló.