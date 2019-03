La educación mixta conquistó las escuelas públicas y gana terreno en las privadas

Con la incorporación de chicos a la "Paula Domínguez de Bazán", ya no quedan en la provincia establecimientos con género único que dependan del Estado.

Eran un pequeño grupo. La minoría. Todos vestidos con remeras blancas, pantalones cortos azules y zapatillas claras. Nerviosos, miraban lo que ocurría a su alrededor, pero decenas de ojos los observaban porque, casi sin querer, componen un elenco selecto: son los ocho chicos que, desde las salas de 3 y 4 años del nivel inicial, abrieron la incorporación de varones a la tradicional Escuela Normal de Niñas "Paula Domínguez de Bazán", que ahora cambiará su histórica denominación, su casi eterna decisión de ser un establecimiento de género único para convertirse en el Centro Educativo Nº 9 y desde 2019 transformarse en colegio mixto por iniciativa de sus propias alumnas.

La noticia subrayó un detalle no menor: las escuelas sanluiseñas se aferraron hace tiempo al contacto entre chicos y chicas. Varones y niñas. Tal como ocurre en cualquier ámbito de la sociedad.

El año pasado, las alumnas de "la Bazán" sugirieron dejar inscribir a estudiantes varones.

Igualmente, como en cualquier asunto social, hay miradas opuestas a la resolución Nº 9 que tomó el Ministerio de Educación de la provincia en torno a "la Bazán". Muchas voces quieren apegarse a la tradición y no ven con buenos ojos que varones y nenas interactúen desde pequeños.

La tendencia en las aulas puntanas data desde hace tiempo y los centros educativos públicos no tienen la exclusividad en este cambio. También muchas entidades privadas y católicas siguieron ese camino.

"Esto fue muy esperado por toda mi familia. Yo, mi hermana y mis nenas fuimos y son alumnas de la 'Paula Domínguez de Bazán'. Y ahora mi hijo varón, también estudiará acá. Es como una tradición familiar. Amamos esta institución, es un orgullo ser egresada de esta escuela. Además esta apertura no solo es importante porque comenzarán a recibir varones, también porque surgió de las propias alumnas”, destacó Alexia Depetris, mamá de Ulises Castro, uno de los chiquitos que hicieron historia el jueves pasado en el acto de inicio de clases de la ahora ex "Normal de Niñas".

Las escuelas públicas sanluiseñas en su totalidad, poseen una matrícula totalmente mixta. En Villa Mercedes, los últimos dos establecimientos que dictaban clases a varones y que luego sumaron chicas fueron el Colegio Nº 15 “V Brigada Aérea” y la Nº 11 “Ingeniero Agustín Mercau”, más conocida como la ex Industrial.

En la capital provincial, solo quedan dos establecimientos privados que mantienen el género único: el Colegio Don Bosco y el Instituto Aleluya (ver página 5). El antepenúltimo “bastión” en abandonar viejas posturas fue precisamente el tradicional colegio ubicado sobre calle Junín y Rivadavia, en pleno centro puntano .

Lo destacable en el procedimiento fue que el puntapié inicial para que eso ocurriera lo generaron las propias alumnas: el año pasado las docentes colocaron en el edificio un buzón de sugerencias para mejorar cualquier aspecto de cara a 2019 y la respuesta más reiterada fue “abramos la escuela a los varones”. La recomendación fue clara. Pero también fue clave la buena reacción del cuerpo docente que llevó la iniciativa a los escritorios del Ministerio de Educación. El resto es historia conocida: la cartera gubernamental escribió y firmó la resolución que dejó atrás años de exclusividad femenina en el establecimiento, y ocho chiquitos, sin saberlo, llegaron para romper con una tradición añeja.

Los ocho históricos varones son: Ulises Castro, Elías Pérez, Ian Ortiz Bailone, Milo Funes Ledesma, Juan Cruz Roco, Mariano Muñoz (todos de sala de 4 años) y Valentín Pastor y José Rivarola (ambos en sala de 3).

“Cada vez son menos los establecimientos de género único. Incluso muchos colegios privados replantearon su proyecto pedagógico incorporando varones y ahora quedan muy pocos colegios confesionales que aún poseen un solo género. En cuanto a las escuelas públicas, en un cien por cien, reciben nenas y varones en toda la provincia”, remarcó Elisa Muñoz, jefa del Programa Educación.

"Para nosotros es un día histórico, un verdadero orgullo, porque toda la comunidad educativa quería este cambio y finalmente se dio. Los varoncitos comenzaron un poco tímidos, pero es normal porque es su primer contacto con el jardín. Nos tocó a nosotras como docentes vivir este día tan especial y estamos felices. Si bien arrancan pocos nenes, se dio así porque eran las vacantes que había. A los papás les agradecemos mucho su apoyo", expresó sonriente la maestra Silvia Ojeda.