El Presidente despidió los restos de su padre en Pilar

Los restos del empresario Franco Macri fueron inhumados este domingo en medio de una ceremonia religiosa íntima en el cementerio privado "Jardín de Paz" de Pilar. El presidente Mauricio Macri, quien descansaba junto a su familia en la localidad neuquina de San Martín de los Andes, abordó de urgencia un vuelo de regreso a Buenos Aires para poder asistir a la despedida de su padre, al igual que el resto de los familiares.

El deceso del empresario, quien sufría diversos problemas de salud y estaba postrado e inconsciente desde hacía meses, se produjo alrededor de las 21 del sábado en su residencia del Barrio Parque, informó Presidencia de la Nación.

Macri prefirió refugiarse en la intimidad familiar para atravesar la pérdida y no recibir visitas.

"Entiendo que en el día de hoy mucha gente quiere acercarse a manifestarme su cariño y apoyo. Pero queremos que sea un día de intimidad familiar. Por eso les pido a todos que nos permitan a mi familia y a mí la soledad que estos momentos requieren", escribió en su cuenta de la red social Twitter, luego de agradecer las expresiones de respaldo, de las que dijo que son lo que necesita para "seguir adelante".

A bordo del Tango-10 y acompañado por su esposa Juliana Awada, el mandatario viajó desde el aeropuerto neuquino "Aviador Carlos Campos" y arribó al Aeroparque Metropolitano "Jorge Newbery" tras dos horas de vuelo.

Allí, fue trasladado en helicóptero a la Quinta de Olivos, donde se recluyó por un par de horas antes de que lo pasara a buscar un vehículo oficial para llevarlo, en el marco de un fuerte operativo de custodia, al cementerio privado de Pilar.

La misa de responso comenzó a las 17:30 y luego de que el cuerpo del empresario fuera sepultado, Macri y su mujer volvieron a la residencia presidencial.

Franco Macri nació en Roma, Italia, el 15 de abril de 1930 y llegó a Buenos Aires a los 18 años, junto a dos hermanos.

En Argentina ya estaba afincado Giorgio Macri, su padre, quien se había separado de su madre.

En 1959 fundó su primera empresa, dedicada a la construcción de casas económicas, la que daría origen a un imperio de más de un centenar de firmas con intereses en ese campo, en el sector automotriz, la telefonía y las obras viales, entre otras, que llegaron a reunirse en el Grupo Socma.

Pocas semanas antes, el Presidente se había referido a la delicada situación de su padre en diálogo con la prensa, cuando cumplió 60 años.

"Espero que me toque una muerte rápida. No me gustaría quedar atrapado en la vida como le está pasando a mi padre que está acá, pero no está. Hace un año que está postrado. Si tiene algún momento de lucidez debe estar pasándola mal", expresó entonces Mauricio Macri.