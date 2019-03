Imposible hablar de cualquier otra cuestión

Dice El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)

Un cuarto de los chicos y chicas de Argentina viven bajo la línea de pobreza. O sea 1 de cada cuatro, cuatro de cada diez. Se habla redondeando de 5 millones de niños.

Dicen los diarios oficialistas: “En un dato preocupante, la cantidad de chicos pobres de entre 0 y 14 años aumentó de 39,7% en el segundo semestre de 2017 a 46,5% a fines de 2018.

El 50% de los correntinos son pobres. Todos los informados son datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec). Absolutamente coherentes con la información suministrada por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Un millón de familias y tres millones de residentes, argentinos y extranjeros son indigentes. Se define el umbral de indigencia por el total de la población y hogares que no logran en un mes los ingresos necesarios para poder comprar la canasta básica alimentaria. La Canasta Básica Alimentaria se determina tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto, entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades. Se seleccionan los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población. O sea tres millones de personas “no tienen para comer”.

El 32% de la población es pobre. El 23,4% de los hogares es pobre. Se trata de unas 14,3 millones de personas que no lograron reunir ingresos por todo concepto, trabajo y planes asistenciales, como la Asignación Universal por Hijo, suficientes para adquirir la canasta total (a la canasta básica alimentaria se agregan bienes y servicios no alimentarios) para el caso de una familia tipo integrada por dos adultos y dos menores. Las cifras vienen en aumento y son las peores desde 2002.

En rigor es imposible, además de innecesario cualquier tipo de comentario. Bastaría solo con los primeros renglones y luego dejar la página en blanco. Es falso que no haya remedios. Los hay. Hay que ser conscientes del problema, y salir a aplicar soluciones en lo inmediato. Y no importan ni la política, ni las elecciones, ni las regiones, ni los mezquinos intereses de los opinólogos y los charlatanes de siempre. Es simple, hay que sacar a los ciudadanos de la pobreza. Por lo menos en lo urgente sacarlos de la indigencia. Y para eso no hay que pedirle permiso al Fondo Monetario Internacional. Hay que tener conciencia de liderazgo, idea de responsabilidad institucional y humana, y capacidad de gestión. Y si todos estos elementos faltan para muchas cosas, deben aparecer en estas circunstancias. Sí se mide, sí se dice, sí se conoce. Ahora hay que remediarlo. Hay que fulminar la pobreza. Es inconcebible trazar planes de gobierno a partir de esta realidad. Es imposible elaborar una plataforma electoral sin considerar estas cifras. Deberían ser motivo, por lo menos, del más amplio consenso y de las más eficaces soluciones. Sin cuentos, sin relatos, sin diferimientos. No pueden ser otra parte de un largo discurso, de una disparatada letanía. Estos seres humanos están, existen y lo menos que tienen es derecho a alimentarse.

Se podría hablar de antecedentes históricos, de estadísticas y del potencial de la economía; de situaciones referidas a regiones, sectores, grupos y personas. De descripciones, de promesas, y de planes, pero ante cualquier intento, hay algo a tener en cuenta: la realidad. Y ha llegado inexorablemente la hora de la acción, pasar de los dichos a los hechos. Estas cifras tienen rostro, estos padecimientos tienen víctimas con nombre y apellido. Las de siempre. Los más humildes.