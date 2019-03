Murió Luke Perry, el galán que saltó a la fama con "Beverly Hills 90210"

Luke Perry, el actor estadounidense que saltó a la fama en Beverly Hills 90210, murió este lunes, a los 52 años, a causa de un derrame cerebral que lo mantuvo en el hospital desde el viernes pasado.

Según su representante, el actor estaba rodeado de sus hijos, Jack y Sophie, su novia y otros familiares cercanos y amigos al momento de su deceso en el Hospital St. Joseph en Burbank.

El viernes pasado el popular actor había sido llevado a urgencias a causa del derrame cerebral que le dio cuando estaba en su hogar en Sherman Oaks, California.

En Beverly Hills, Perry interpretó al estudiante de secundaria Dylan McKay durante 10 temporadas. También tuvo papeles prominentes en programas como “Another World”, “Oz”, “John from Cincinnati” y "Body of Proof".

Más recientemente, tuvo un papel protagónico como el padre de Archie en el exitoso programa de CW, "Riverdale". También participó en la última película de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood".