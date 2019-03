UTA acusa que Transpuntano tiene colectivos "emparchados"

Cansados de manejar unidades defectuosas, los choferes de Transpuntano junto al gremio de la UTA (Unión Tranviarios Automotores) denunciaron, a través de fotos y videos, que la empresa utiliza los repuestos de coches viejos para ponérselos a otros. Aseguraron que la firma que preside Carlos Ponce -hermano del intendente Enrique- había confirmado que entre sus gastos operativos, más de 7 millones de pesos son destinados a mantenimiento, sin embargo, UTA afirma que no están invirtiendo dinero en los vehículos. Además manifestaron que el jefe de Recursos Humanos de la empresa les advirtió que si no reciben un aporte de Nación no pagarán los sueldos completos de febrero por lo que los choferes el sábado podrían hacer una "abstención laboral".

La quita de los subsidios al transporte por parte del gobierno de Mauricio Macri -socio político del intendente Ponce- provocó un desfinanciamiento de todas las empresas de colectivos. Ahora están en jaque ya que no pueden pagar los haberes a sus empleados. Pero en Transpuntano la situación se agrava ya que tampoco llega a cubrir el costo de mantenimiento de las unidades, según especificó el secretario general de la UTA, Iván Piñeyro.

"El 26 de febrero tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo y la empresa nos entregó un documento con el desglose de los ingresos y gastos que tienen. Dicen que con el boleto a 16 pesos facturan 24 millones de pesos; que tienen un gasto de combustible de 5 millones de pesos y otro de mantenimiento de más 7 millones de pesos. Entonces si gastan ese dinero en repuestos por qué existe el desguace, eso nos llama un poco la atención", expresó Piñeyro.

Manifestó que el viernes pasado 12 unidades se quedaron varadas por mal funcionamiento. "No entendemos por qué pasa eso si gasta 7 millones de pesos en mantenimiento. Y no es un problema mecánico, es de falta de repuestos", indicó. "Los mecánicos dicen que tienen los coches viejos y les van sacando repuestos a los otros para poder armar uno y así están. Ellos tienen que sacar a la calle más de 100 unidades de las 130 que tienen, pero no van a llegar a sacar esa cantidad, porque la mayoría no está en condiciones", expresó.

Comentó que los coches ecológicos que entregó la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno provincial para que circulen como la línea "P" por Terrazas del Portezuelo, están todos parados porque no tienen los repuestos para repararlos.

"En general los choferes están preocupados porque no se ven inversiones. Que no se paguen los sueldos en tiempo y forma y más aún cuando ellos muestran que están haciendo un corte de boleto de 24 millones de pesos en febrero que no es temporada alta y no alcanzan a pagar todos los sueldos, es preocupante", remarcó.

"El viernes estuve con el jefe de Recursos Humanos y me dijo que no van a poder pagar la totalidad del sueldo porque no llegan con la plata. El viernes es el cuarto día hábil y el límite para pagar febrero. Ellos se comprometieron con el Ministerio de Trabajo de la Nación a abonar además la diferencia de diciembre y del aguinaldo. Dijeron que si ingresa ese fondo de la Nación pagarán el sueldo completo, sino no llegan. Pero también tienen que pagar las cargas sociales, eso es importante. Acá hay tres patas fundamentales: pagar los salarios, las cargas sociales que a veces no pagan y el mantenimiento de las unidades que no están haciendo por los gastos que tienen", manifestó.

Piñeyro fue tajante y advirtió que si la empresa no paga este viernes el sábado harán abstención laboral. Agregó que aún no fue aprobado el Plan preventivo de Crisis que presentó la empresa al Ministerio de Trabajo y que pasó a un cuarto intermedio para el 14 de marzo por lo que ellos pueden ejercer el derecho a huelga.

"Le venimos exigiendo a Transpuntano que invierta en las unidades desde que Ponce asumió. Además ellos tienen más de 70 unidades del año 2010 que en 2020 las tienen que renovar y no vemos proyección de renovación. Compraron 30 coches, pero tienen un parque de 100 o sea que renovaron solo el 30 por ciento", explicó.

Piñeyro contó que desde que está en el gremio de la UTA jamás había visto una situación tan drástica como la que vive el transporte hoy.

Sin interurbano

Sobre el transporte interurbano señaló que aún no tienen novedades de ninguna de las empresas. Por lo que el paro continuará hasta que los empleados reciban la totalidad de sus sueldos de enero.