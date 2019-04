Los abogados de Florencia Kirchner pidieron que la dejen quedarse en Cuba

Florencia Kirchner, a través de sus abogados defensores, pidió este lunes a la Justicia que se revoque la orden judicial que la obliga a regresar al país desde Cuba el próximo jueves, mientras señaló que su "estado de salud" y "la recomendación médica" se lo impide, en tanto que solicitó permanecer allí hasta que sea dada de alta.

"Hoy hicimos una presentación en los tribunales para solicitar que se revoque la muy grave y absurda resolución que obliga a mi hija Florencia a interrumpir el tratamiento médico que está realizando en Cuba y regresar al país este jueves", explicó la senadora Cristina Kirchner.

La ex mandataria indicó a través de redes sociales, donde difundió la presentación realizada por el abogado Carlos Beraldi, que "el estado de salud de Florencia y la recomendación médica de no viajar se encuentra debidamente certificado en el resumen de su Historia Clínica que expidió el CIMEQ y fue ratificado por el Cuerpo Médico Forense, a solicitud de este mismo Tribunal".

La presentación se concretó como parte de la causa Los Sauces, en la que la Justicia le dio tiempo a la joven cineasta hasta el 4 de abril para regresar a la Argentina.

"No existe ningún acto procesal que requiera la presencia física de Florencia de manera inmediata, mucho menos si para ello debe interrumpir un tratamiento o someterse a un viaje que los médicos le piden expresamente que no realice", argumentó la ex presidenta en una catarata de twits.

"A diferencia del fiscal (federal Carlos) Stornelli, en estos años de persecución Florencia cumplió con todos los requerimientos judiciales que le fueron impuestos y, de ninguna manera, su tratamiento puede ser tomado como una obstrucción a dichos procesos judiciales", puntualizó.

Al respecto, precisó que Florencia Kirchner "compareció a las declaraciones indagatorias que fueron fijadas en ambos procesos, constituyendo domicilio y proveyendo a su defensa en tiempo y forma".

También "cumplió con las citaciones que se le cursaron a efectos de ser notificada, de manera personal, tanto del auto de procesamiento como del embargo trabado sobre sus bienes" y "acudió a la oficina competente de la Cámara Criminal y Correcional Federal para que se le realizara el informe socio-ambiental ordenado".

Sostuvo que al mismo tiempo en su momento "concurrió a la oficina central del Registro Nacional de Reincidencia a fin de que se le extrajeran las fichas dactiloscópicas de identificación" y "solicitó permiso previo cada vez que tuvo que viajar al exterior del país, el cual le fue concedido sin mediar objeción alguna".

"Finalmente, a su regreso de Cuba a finales del año pasado, en cumplimiento de la directiva impuesta acudió de manera personal a la Secretaría del Tribunal, exhibiendo su pasaporte y entregando copia de los sellos impuestos por las autoridades migratorias", subrayó.

Para la defensa de Florencia Kirchner "también se encuentra debidamente documentado tanto en estas actuaciones como en la causa Hotesur que los representantes del Ministerio Público Fiscal consintieron las solicitudes de autorización de salida del país que fueron efectuadas".

"Quienes asumimos el compromiso político de defender a las grandes mayorías y a los intereses nacionales sabemos que eso conlleva enormes costos personales, pero cuando los hijos o hijas no eligieron nuestra vida deben permanecer por fuera de cualquier maniobra persecutoria", argumentó Cristina.

Y remarcó: "Por todo esto es que solicitamos que se autorice a Florencia a permanecer en Cuba hasta que sea dada de alta y que, para eliminar todo tipo de suspicacia, se requiera a través de la Embajada Argentina un informe detallado sobre su estado de salud".

NA.