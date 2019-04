Sudamericano Sub 17: Argentina ganó y aseguró su lugar en el Mundial

El seleccionado Sub 17 de Argentina se clasificó hoy al Mundial de Brasil, a disputarse entre el 2 y 24 de noviembre, al derrotar con claridad a Paraguay 3 a 0, por la cuarta y penúltima fecha del hexagonal final del Sudamericano de la categoría que se juega en Perú.

Juan Kritanovich (22' Pt), Cristian Medina de penal (41' Pt) y Alan Velasco (41' St) marcaron los goles del encuentro jugado en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima.

Salió mejor Argentina, que lo tuvo al minuto de juego con un remate desde afuera de Cristian Medina que sacó Antonio González junto a su palo izquierdo.

Tuvo la pelota el equipo que dirige Pablo Aimar y se acercó con un disparo de Matías Palacios desviado y otro de Kritanovich que se fue junto al palo izquierdo.

La insistencia tuvo su premio: Antonio González dio rebote a un disparo cruzado de Exequiel Ceballos desde la izquierda y Kritanovich empujó la pelota con el arco vacío.

Insistió Argentina y lo tuvo con Julián Aude, mediante un envío de media distancia que exigió al arquero otra vez sobre su palo izquierdo.

Y sobre el cierre de la primera etapa Zeballos fue derribado en el área y Medina cambió el penal por gol con un remate ejecutado al palo derecho del arquero, que se arrojó hacia el otro lado.

En la segunda mitad Paraguay se adelantó pero no inquietó, y siguió siendo Argentina el que generó las mejores opciones, como un buen disparo de Matías Palacios que sacó Antonio González con el pie derecho.

El desarrollo se hizo de ida y vuelta, con un desarrollo parejo y sin situaciones de gol.

Paraguay apenas pudo preocupar con un tiro de lejos del ingresado Diego Acosta que salió junto al palo derecho de Rocco Ríos Novo.

Sobre el cierre, en un contraataque, Velasco recibió de Matías Godoy, el arquero quedó en el camino y definió con el arco vacío. Diego Acosta tuvo la última para descontar, pero su remate dio en el travesaño.

Ahora Argentina irá por el título Sudamericano, algo que solamente obtuvo en 1983 y 2013.

En la última fecha el conjunto de Aimar jugará ante Ecuador el próximo domingo, con esa posibilidad latente de consagrarse campeón como frutilla del postre, ya que la clasificación al Mundial se sumó a la conseguida dos meses atrás por el sub 20 que dirige Fernando "Bocha" Batista, presagiando un futuro auspicioso para el fútbol juvenil argentino.