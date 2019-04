Turismo Carretera: la previa de la “máxima” en San Luis

La cuenta llegó a 0, este viernes el "Rosendo Hernández abrirá sus puertas para recibir por décima quinta vez en su historia al Turismo Carretera.

La previa la calentaron en la conferencia de prensa Matías Rossi y Leonel Pernía, dos de los pilotos más ganadores en suelo puntano: cuatro veces "El Misil" y dos el "Tanito".

"Estoy contento de llegar a San Luis, el "Rosendo Hernández" es un autódromo que me sienta muy bien y en el cual gané en varias oportunidades y con varias categorías. Es un circuito que me gusta manejar porque tiene curvas muy veloces, a fondo, que particularmente es lo que más me gusta", arrancó diciendo Pernía, casualmente el último vencedor en San Luis.

"Que haya ganado el año pasado, no quiere decir nada, la categoría tiene un nivel de competitividad muy grande, lo importante es estar ahí en el bolillero de los potenciales ganadores y aprovechar cada momento que me toca estar en pista y si es posible ver la bandera a cuadros el domingo lo más arriba posible", continuó.

Con respecto a cómo se veía para la final, el piloto de Torino, dijo: "Sé que va a ser una tarea complicada, pero en las tres primeras fechas tuve buen auto, sobre todo en la última, aunque me faltó pegar el salto el sábado, pero tengo auto para ganar. Hay pilotos como Matías Rossi que tienen cuatro victorias acá en San Luis, el doble que las que tengo, pero vamos a tratar de meter un 4 a 3 este fin de semana", ironizó.

Por último, Pernía felicitó al gobierno provincial por el trabajo llevado a cabo.

"Cuando uno hace las cosas bien está bueno que se lo reconozcan y es por eso que quiero felicitar al Gobierno de San Luis por cómo está al autódromo y por las obras que realiza", cerró.

Rossi tampoco guardó elogios para San Luis: "El otro día mirando la carrera del Turismo Nacional en La Pedrera, puse un twit que acá en San Luis hay un muy buen gusto para diseñar autódromos. Me gustan las tres pistas que tienen en la Provincia. Es un gusto venir a esta provincia disfruto mucho de La Pedrera, de Potrero y del Rosendo".

Los resultados que tiene Rossi en San Luis, lo sitúan como uno de los grandes candidatos del fin de semana.

"Tengo las mejores expectativas, el auto viene andando muy bien. Venimos por la revancha, anduvimos muy bien en Neuquén y en Concepción del Uruguay. El año pasado terminé cuarto acá en San Luis y fui el mejor Ford, eso abre las expectativas. El campeonato del TC premia mucho la última instancia, y esta primera parte hay que tratar de sumar puntos para arrimarse a los 12".

Para cerrar la conferencia, habló Daniel Bassi, director de Vialidad Provincial y uno de los artífices de la llegada del TC al autódromo puntano.

"Estamos muy contentos, de tener nuevamente el Turismo Carretera en San Luis, hemos trabajado mucho en este último mes dejando el autódromo en excelentes condiciones. Tenemos todo para que el show sea el mejor, va a ser un fin de semana para que la familia del automovilismo disfrute", sentenció "el Nono".