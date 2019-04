Denuncian falta de inversión en el aeropuerto de San Luis

Un controlador aéreo advirtió que el servicio para combatir incendios no está en buenas condiciones.

Argentina sin dudas es un país de contrastes. El jefe de gabinete Marcos Peña se refirió en su último discurso que dio en el Congreso Nacional sobre “una revolución de los aviones”, aunque en el Aeropuerto “Brigadier Mayor César Raúl Ojeda” de la ciudad de San Luis denuncian falta de inversión y aseguraron que cuentan con múltiples dificultades. Afirmaron que la semana pasada un avión no pudo despegar por un desperfecto para cargar combustible.

“Es real el dato de que ha habido más pasajeros en el 2018, lo que no existe, por parte del gobierno nacional, en el aeropuerto de San Luis es inversiones para acompañar ese crecimiento que hay”, aseguró Fernando Gatica, secretario general de ATE San Luis y que se desempeña como controlador aéreo en el edificio.

Para el gremialista son varios los problemas: falta de equipamiento para el personal de bomberos, de inversión para ampliar y mejorar las condiciones de servicio e inequidad entre lo que ganan los trabajadores de las empresas aéreas y los que se desempeñan en el área de mantenimiento.

La falta de equipamiento disminuye el buen servicio de la estación, indicó. Hace años que no se invierte en radioayudas de navegación. “Ni bien desmejoran las condiciones meteorológicas, el aeropuerto se cierra y muchas veces los pasajeros tuvieron que regresar a aeroparque, les cancelaron el viaje o los trasladaron al aeropuerto de Mendoza. No habría tanta cancelación de vuelos si hubiera este equipamiento que permite que en condiciones climatológicas adversas se pueda continuar con el vuelo”, describió.

El controlador aéreo dice que durante este gobierno nacional no hubo una sola inversión de importancia. “Hemos visto que tras dos años y medio de audiencias públicas para otorgar rutas aéreas en diferentes empresas, no menos de siete empresas 'low cost' anunciaban haber adquirido las rutas del país o para diferentes lugares del mundo. Eso nunca se terminó concretando. Solamente viene a San Luis la línea de bandera”, apuntó.

Señaló que el descuido habría llegado a tal punto que el miércoles un avión no pudo cargar combustible porque no podían encender una autobomba y así un vuelo se canceló. “Los compañeros del aeropuerto han denunciado permanentemente esta falencia de equipos y la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) no atiende el reclamo”, remarcó Gatica, quien dijo que mantuvieron una asamblea por los problemas que tuvieron la semana pasada.

Consultado por El Diario de la República, Juan de Dios Pérez, jefe del Aeropuerto de San Luis, negó problema alguno la semana pasada con la carga de combustible y aseguró que “el aeropuerto está operativo”.

En cuanto al personal de bomberos, Gatica describió que el servicio de extinción de incendios no tiene buenas condiciones.

“Solucionaron la falta de personal, pero trabajan en un contenedor, hacinados”, aseguró. También recordó que el año pasado anunciaron la construcción de un edificio para el servicio de extinción, pero se suspendió. “Todo el trámite se ha reiniciado y hay alguna promesa de que esa obra se puede llegar a concretar este año. Esperamos que así sea porque es muy esperada por los trabajadores”, apuntó.

Otra cuestión que aqueja a los bomberos del aeropuerto es la cuestión salarial. Ellos junto a los servicios auxiliares, de sanidad y control terrestre pertenecen al ANAC. Cerraron la paritaria del 2018 en un 28 por ciento de aumento, aunque frente a una inflación arriba del 50. El contraste con las empresas es llamativo. “Aerolíneas Argentinas cerró con un 47 por ciento e Intercargo con 44 por ciento”, comparó Gatica.

“En San Luis tenemos un gran número de contratados que no son tenidos en cuenta para el pase a planta permanente. En este momento los suplementos de presentismo y racionamiento son adeudados por la ANAC”, agregó el gremialista.

Infraestructura paralizada

Tal como indicó este matutino a principio de año, los problemas vienen de hace un tiempo. En marzo de 2017, se frenó por orden del gobierno nacional la obra de refacción del aeropuerto, que tenía un presupuesto de 30 millones de pesos y que había sido anunciada en abril de 2015 por Florencio Randazzo, en ese entonces ministro del Interior.

Según datos de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la infraestructura con la que cuentan los puntanos la posiciona en el puesto 30 entre los 40 aeropuertos del país, con números similares de terminales que no son capitales de provincia como San Rafael o Termas de Río Hondo. Y en cuanto a pasajeros, en 2018 San Luis tuvo 89 mil, cifra que palidece en comparación con San Juan que tuvo 200 mil y Mendoza que tuvo 1.419.000 viajeros.