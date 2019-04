Estudiantes quiere sacar una buena diferencia ante Chaco For Ever

Juegan en "El Coliseo" este martes desde las 21 por el partido de ida de uno de los play off por el segundo ascenso del Torneo Federal A. Ambos entrenadores tienen el equipo prácticamente confirmado.

Después de 28 días de espera y entrenamientos, Estudiantes de San Luis volverá a jugar un partido oficial por el Torneo Federal A. Será ante Chaco For Ever, por la ida de los play off que definirán el segundo ascenso a la B Nacional.

El de este martes, será el primero de cinco cruces (10 partidos) que el "Verde" debe superar para poder regresar a la segunda categoría del Fútbol Argentino. El modo de disputa es sencillo y casi a la vieja usanza: partidos ida y vuelta sin ventaja deportiva ni premio por gol de visitantes y en caso de igualdad en puntos y goles se define por tiros desde el punto del penal.

Estudiantes, por llegar desde la Reválida, definirá siempre de visitante, salvo que enfrente a Sportivo Las Parejas, el único equipo que accedió a esta instancia con menor cantidad de puntos.

La buena noticia para el "Verde" es que podrá contar con su goleador Juan Amieva, que está recuperado de la fractura de clavícula y podrá ser parte del equipo. En ese caso el "11" de Arzubialde sería: Germán Montoya; Brayan Sosa, Leandro Corulo, Facundo Quiroga, Nicolás Inostrosa; Brahian Cuello, Emmanuel Giménez, Emanuel Díaz, Alejo Distaulo; Santiago Rodríguez y Juan Amieva.

Por el lado de Chaco For Ever, el entrenador Luis "Gardelito" Medero iría con: Gastón Canuto; Humberto Vega, Damián Jara, Nicolás Sainz y Manuel Morello; Gaspar Triverio, Oscár Gómez, Milton Zárate, Ignacio Ruano, Diego Magno y David Romero.