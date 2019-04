Advierten que el Aeropuerto de San Luis no es seguro

Los problemas en el Aeropuerto ‘Brigadier Mayor César Raúl Ojeda’, de la ciudad de San Luis, continúan. El lunes se canceló el vuelo de las 20, que viene desde Buenos Aires, "por problemas en el motor de arranque de la autobomba", que resulta una medida de seguridad indispensable para prevenir incendios. Finalmente, fue arreglado y ayer se retomó el normal funcionamiento de los vuelos. Sin embargo, el técnico de Navegación y Comunicación de Vuelo, Daniel Peñaloza, dijo que como pasajero "no se siente seguro cuando aterriza en San Luis".

El lunes, El Diario de la República publicó una denuncia formulada por el secretario adjunto de ATE San Luis, Fernando Gatica, en la que expresaba la falta de inversión en equipamiento para el personal de bomberos, para mejorar el servicio y por los sueldos dispares. La más grave de las acusaciones fue la que asegura que el miércoles de la semana pasada no fue posible la carga de combustibles de una aeronave, ya que la autobomba no arrancaba. "Son dos los momentos críticos en los que por protocolo la autobomba debe estar presente. Uno de ellos es cuando se abastece con nafta al avión. El otro, cuando se aterriza en la pista", explicó Peñaloza, quien además pertenece a la comisión directiva de ATE.

El martes, este medio tomó conocimiento de que la autobomba, cuya falla había anticipado Gatica, nuevamente se había roto, lo que terminó con la cancelación del último vuelo del lunes, que llega desde la capital del país. "Alrededor de las 21:40 se realizó una prueba de arranque que tuvo un saldo positivo, pero faltaban detalles que hacían que no estuviera disponible la autobomba. De ahí que se toma la determinación de suspender el vuelo de Austral ", explica un comunicado enviado por el jefe del Aeropuerto de San Luis, Juan de Dios Pérez.

Finalmente, en la mañana del miércoles, el personal técnico de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) dio por terminada la reparación del vehículo hidrante. "Ahora comenzará a funcionar el Aeropuerto. Es decir, todos los vuelos podrán aterrizar y despegar en y desde la pista de San Luis", declaró Pérez.

Peñaloza trabaja en la torre de control de tránsito aéreo en San Luis y analizó las condiciones en las que viajan los pasajeros. "El problema con el equipo preventivo para incendios es el más preocupante. Estamos sujetos a que no suceda un accidente", comentó en referencia a la falta de inversión que afecta las normas de seguridad del Aeropuerto.

El sindicalista aseguró que el problema data del 2011. "Yo realizo muchos vuelos de cabotaje y, cada vez que tengo que aterrizar en San Luis, siempre está el miedo de que la autobomba no funcione en el momento más crítico", contó con conocimiento de causa y agregó que no hay suficientes tablas para trasladar heridos. "Como pasajero no me siento seguro cuando al arribar a la pista local".

Gatica, que trabaja como controlador aéreo, aseguró que el gobierno nacional no hizo inversiones de importancia, por ejemplo, en las modificaciones de la estructura edilicia y de seguridad para que San Luis pueda recibir las líneas aéreas de bajo costo. Al respecto, explicó que ni el preembarque ni la autobomba están preparados para recibir a los más de 140 pasajeros que transportan las aeronaves conocidas como low cost. Además, destacó que los bomberos trabajan en condiciones de hacinamiento por el incumplimiento de la construcción de un espacio para el servicio de extinción.

Otra de las quejas que expuso Gatica refiere al servicio que prestan a los pasajeros. "Cuando las condiciones del tiempo son adversas, el Aeropuerto se cierra y los viajantes tienen que regresar a Aeroparque o aterrizar en Mendoza. Otras veces, directamente cancelan los vuelos. Si tuvieran el equipamiento necesario para volar ante eventos climáticos poco favorables, los clientes podrían llegar a destino sin problemas", analizó.

Parece que la revolución nacional del tráfico aéreo, que anunció Marcos Peña en el Congreso en San Luis, quedó en el aire.