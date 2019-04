Mick Schumacher piloteó por primera vez un Ferrari

Mick Schumacher, hijo del legendario Michael, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, se subió por primera vez a un Ferrari para dar 56 vueltas al circuito de Sakhir (Baréin), este martes en una sesión de ensayos.

"Me ha gustado la jornada", comentó en un comunicado difundido por la Scuderia. "Tenía la impresión de estar en mi casa, en el garaje, en un primer momento, con mucha gente que me conoce desde mi infancia", señaló Mick Schumacher.

"El Ferrari SF90 es increíble debido a su potencia, pero es fácil de pilotar, y es por ello que me he divertido tanto", añadió.

"Me he quedado impresionado por la potencia de frenado de un Fórmula 1. Me pareció que podías frenar muy tarde y que el auto tomaba la curva de todas maneras", concluyó.

Con un mejor crono de 1 minuto, 29 segundos y 976 milésimas, firmado ante su madre Corina y su abuela, el piloto de 20 años fue segundo del día, por detrás del holandés Max Verstappen (Red Bull), que finalizó con 1:29.379.

Al tratarse de un test, estos cronos no son muy significativos, teniendo en cuenta además que los tiempos de los 15 pilotos alineados por las escuderías de la Fórmula 1 y el suministrador de neumáticos Pirelli estuvieron limitados por la lluvia.