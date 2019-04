Conmemoran el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo

En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad al 2 de abril como el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, con la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas que padecen el trastorno. Para conmemorarlo, el Hito del Bicentenario de la capital puntana permanecerá iluminado de azul todo el día y en el Parque La Pedrera de Villa Mercedes habrá actividades desde las 16.

Rosa Dávila, jefa del Subprograma Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Provincia, comentó que una de las acciones de la cartera fue la modificación de la Libreta de Salud, que incorporó el Instrumento de Observación del Desarrollo Infantil (IODI) y M-Chat, que es un cuestionario de pesquisa para autismo.

En octubre del año pasado se llevó a cabo en San Luis la 1ª Jornada Provincial de TEA (Trastorno del Espectro Autista), destinada a padres y equipos de salud. Actualmente, el programa actualiza a profesionales pediátricos para aplicar el cuestionario M-Chat.

Por otra parte, realizan un trabajo interdisciplinario con profesionales del sistema de salud para crear un Protocolo Unificado de Prevención, Detección Precoz y Tratamiento de Trastornos de Espectro Autista (TEA). “El objetivo radica en establecer los lineamientos generales y unificados en toda la provincia de San Luis, para la detección precoz y tratamiento de las personas con TEA a partir de 18 meses de edad, a través de la aplicación efectiva y oportuna del M-Chat, que está mencionado en el artículo 12 de la ley provincial III-990”, agregó Dávila.

En Villa Mercedes

El grupo de padres que integran la sede local de la asociación "TEA Autismo San Luis" se ponen la camiseta azul y de las 16 a 18 concientizarán en el sector de las escuelas generativas del parque La Pedrera. La actividad no tendrá música ni estímulos sonoros para que los nenes puedan estar tranquilos.

En el espacio los chicos podrán dibujar y pintar, y también estará la División Canes de la Policía de la Provincia que llevarán sus cachorros para que interactúen con los pequeños.

"Repartiremos folletos y charlaremos individualmente con los que se quieran acercar y conocer acerca de la patología. Invitamos a otros papás a que conozcan lo que hacemos desde la asociación. No habrá música, ni acto, ni sobrestimulación de ningún tipo, porque la mayoría de nuestros hijos no aguantan mucho tiempo el ruido ni la cantidad de gente", aclaró Carolina Guzmán, una de las mamás que integra la asociación local.

La invitación no es solo para las familias que tengan un miembro con autismo, sino que buscan que el resto de la comunidad conozca el trastorno para ser tolerante y saber cómo relacionarse. "Nos interesa que la gente común concurra, que son los que conviven con nuestros hijos, quien atiende un almacén o el colectivero, todos. La idea es informar a la gente sobre la condición de nuestros hijos para que sepan interactuar de la forma correcta, que no se asusten, que no les tengan miedo, y ayudarlos a comprender nuestro mundo, porque generalmente necesitan un poquito más de todo, de paciencia, amor y tolerancia”, consideró la mujer.