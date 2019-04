La lluvia complicó la revancha de Estudiantes en el campo de Chaco For Ever

Al menos 200 mm de agua cayeron durante la madrugada y la mañana de este sábado en la ciudad de Resistencia, Chaco, como consecuencia del feroz temporal que azotó el Noreste del país.

Cientos de casas inundadas, servicios suspendidos y algunos árboles caídos fueron las primeras consecuencias de este fenómeno climático.

Las imágenes tomadas por El Aguante Deportivo mostraron que el campo de Chaco For Ever también amaneció totalmente cubierto por el agua. Por lo que se prevé que el Club Sportivo Estudiantes no pueda jugar este domingo frente al equipo local por la revancha de los playoff, en el Federal A.

El pronóstico no es alentador, ya que se espera que continúen las lluvias.