Calles hundidas: un drama que preocupa a los conductores de Villa Mercedes

El derrumbe de una nueva calle ubicada a dos cuadras del Centro Comercial a Cielo Abierto encendió la alarma en el tránsito. Hace un mes un auto se había hundido, un vehículo en la esquina de Córdoba y San Martín, y el miércoles se rompió un tramo de la calle Pedernera y Miguel B. Pastor. Los conductores aseguran que la ciudad está llena de baches, grietas y calles hundidas, y le reclaman al Municipio que tome más precaución antes de que ocurra una desgracia.

“Últimamente hay que manejar esquivando pozos, carteles, o tratando de no pisar los parches por las dudas de terminar abajo del asfalto”, expresó Luis Chávez, un trabajador de una empresa de transporte, quien comentó que transita por diferentes puntos de la ciudad y ve que en todos lados está igual. “Es una pena porque hay calles que hicieron hace poco y ya están destruidas. Ni las avenidas o los accesos principales están en condiciones”, afirmó.

En cuanto a la arteria recientemente hundida, Andrés Kamenski, el jefe de programa Bacheo de la secretaría de Obras Públicas del Municipio, explicó que todavía no saben los motivos del problema. “No puedo adelantar nada porque no lo sé. Ahora abrimos una ventana en el suelo y estamos investigando para conocer bien qué pasó”, aclaró el funcionario.

Los automovilistas piden que hagan relevamientos antes de que las calles se derrumben por completo

En un recorrido que realizó El Diario por distintos lugares, observó que hay varios tramos que están cortados a la espera de ser reparados, otros que no tienen carteles de protección, y algunos en los que el pavimento está a punto de hundirse. “Paso todos los días por acá y siempre me genera la sensación de que en cualquier momento se derrumba la calle”, señaló Analía Cáceres, una motociclista mientras esperaba que corte el semáforo de Intendente Leyes y 25 de Mayo, justo en frente del colegio “Industrial”.

Los conductores acusan que los encargados de llevar adelante el mantenimiento del asfalto no hacen los trabajos como corresponde. “Para que una calle, que es muy transitada, llegue al punto de hundirse quiere decir que no toman las precauciones necesarias o no verifican si los trabajos están bien hechos”, expresó Roberto Noriega, un ciclista.

En la esquina de Maipú y San Martín hay un arreglo en la mitad de la vía que está unos 10 centímetros por debajo del asfalto. Carmen Muñoz, una vecina de la zona, aseguró que cada vez está más abajo y comentó que hace poco llamó al 147 para hacer el reclamo. “Es para preocuparse, espero que lo vengan a arreglar lo antes posible”, lamentó.

Según Kamenski, la secretaría ya tomó conocimiento del estado de esa calle. “Ya la tenemos archivada dentro del plan para reparación”, aseguró.

Ese punto es transitado permanentemente, ya que es uno de los accesos que conduce los barrios nuevos, la Universidad de Oficios y el hospital hacia el centro, incluso es la salida directa de las ambulancias hacia los barrios del oeste. Marcelo Quiroga, un automovilista, contó que hace bastante tiempo viene observando que ese tramo se está hundiendo. “Por acá pasa todo el mundo y seguramente lo han visto. Es una vergüenza que haya que esperar a que se desmorone por completo para que hagan algo”, manifestó.