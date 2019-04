Maradona recordó la famosa pelea con Toresani y lo despidió en las redes

El astro Diego Maradona despidió a través de sus redes sociales al ex futbolista Julio César "Huevo" Toresani, quien se quitó la vida, y con quien el ex capitán de la Selección argentina tuvo algún altercado en su carrera y hasta fue compañero.

"Pensar que lo quise pelear, y hoy lo lloro. Después de aquella famosa discusión, él vino a jugar a Boca, y fuimos grandes compañeros", dijo Maradona en un posteo en su cuenta de Facebook.

Maradona discutió en 1995 con Toresani, durante un partido entre Boca y Colón, donde jugaba el "Huevo", y ahí el "diez" acuñó la frase de "Segurola y La Habana", que es donde él vivía y lo invitaba a su rival a encontrarse.

Sin embargo, una temporada más tarde, Maradona y Toresani compartieron equipo, en el plantel que conducía Carlos Bilardo, y dijo que en los últimos tiempos habló "muchas veces con él por teléfono".

"Yo pensé en traerlo como segundo mío (a Dorados de Sinaloa).

amentablemente, llegué tarde", explicó Maradona en su carta, y reconoció que no pensó que la situación de Toresani "fuese tan grave".

Sin embargo, el "diez" fue mucho más allá y lanzó una crítica para con clubes en los que jugó Toresani y la propia AFA, por el triste final del ex mediocampista, quien vivía en la pensión de la Liga Santafecina de fútbol.

"Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Boca, River o la A.F.A., no le dan apoyo a los futbolistas que pasan por esta situación? No creo que el caso de Toresani sea el único. Por otro lado, hay gente que conocía al Huevo mucho mejor que yo, y no hizo nada. Él era un tipo muy trabajador. Lo lamento en el alma. Mi pésame a toda su familia. Ojalá que los hijos tengan el mismo corazón que su padre", explicó Maradona.

En su cuenta de Instagram, el ex entrenador de la Selección argentina colocó una foto junto a Toresani, ambos con la camiseta de Boca.