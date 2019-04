El "Chino" Maidana anunció su retiro definitivo del boxeo

Se acabó. Después de dos meses de esfuerzos, Marcos René Maidana decidió retirarse definitivamente del boxeo profesional. El anuncio lo hizo el propio Chino al llegar al país procedente de Las Vegas, Estados Unidos, donde se preparaba para su retorno a los cuadriláteros.

"Me retiro definitivamente" expresó el santafesino al llegar a Ezeiza. El ex campeón mundial welter fue claro al enumerar los motivos de su abrupto regreso al país: "Me bajé definitivamente, no porque no me sienta capaz, sino porque hubo algunas cosas que no estaban bien y entonces decidí no volver a pelear", remarcó.

El rumor sobre el alejamiento total de los cuadriláteros del oriundo de Margarita había tomado peso en los últimos días y finalmente se concretaron. Pero no sólo hubo contratiempos con la empresa que impulsaba su vuelta al boxeo, también las dificultades para ponerse bien físicamente fueron determinantes para que Maidana le dijera adiós al boxeo.

"Además de lo físico, hubo algunos problemas con la empresa con la que firmé el contrato, que no cumplieron. La decisión está tomada. Creo que no habrá vuelta atrás", remarcó el Chino.

En nueve semanas, el ex boxeador de 35 años había bajado 20 kilos y mostraba buenos signos para concretar la primera de las tres peleas por las que había firmado contrato en Estados Unidos. "La realidad es que estaba entusiasmado con el tema de la vuelta, pero después me encontré con esto que me desilusionó realmente", reconoció.

El santafesino, de 35 años, había cumplido dos meses de una intensa preparación física más una estricta dieta que le permitió bajar 20 kilos. Todo con el objetivo de regresar a una actividad en la que no desarrolla peleas desde setiembre de 2014, cuando perdió con Floyd Mayweather, en el MGM Arena de Las Vegas.

"Voy a disfrutar de la familia con total tranquilidad, porque no tengo nada que esconder. Y a seguir a full con ‘Chino Maidana Promotions’ (su empresa promotora de boxeo oficial)", afirmó el ahora ex púgil.

Maidana había firmado por tres peleas con "Premier Boxing Champions" (PBC), la empresa de Al Haymon (63), el reconocido representante de Floyd Mayweather y otros 50 boxeadores de élite como Mikey García, Jarret Hurd, Manny Pacquiao, Adrien Broner y Erislandy Lara, entre otros.

El acuerdo era por tres combates en el lugar, la fecha y el rival que decidiera la compañía. A su vez, la firma PBC le iba a pagar al argentino 14,5 millones de dólares (1.5 millón por la primera pelea, 3 millones por la segunda y 10 por la tercera).

El resultado del primer combate le daría continuidad al cumplimiento sucesivo del contrato (solo si ganaba la primera pelea haría la segunda y si ganaba la segunda realizaría la tercera), mientras que una derrota facultaría a la empresa a dar por cancelado el contrato sin lugar a reclamo posterior alguno.