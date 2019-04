Incertidumbre en San Luis por el control de los "Precios Esenciales"

Ante una inflación imparable, el gobierno nacional lanzó una batería de medidas para controlar los precios. Entre ellos sumó 60 "productos esenciales", al Programa Precios Cuidados, que establece una serie de artículos a valores accesibles en cadenas de supermercados de todo el país. Sin embargo, una vez más la desinformación es moneda corriente para las provincias. El Subprograma Defensa del Consumidor del Ministerio de Desarrollo Social no fue informado ni del listado, ni de los comercios que alcanzará ni cómo se controlará el cumplimiento del mismo.



"Sobre los precios no hay ninguna información, la verdad es un desastre, porque no sabemos qué supermercado los tiene que tener en San Luis, no nos informan absolutamente nada", dijo a El Diario con molestia Alberto Montiel Díaz, jefe del subprograma.



Los nuevos precios congelados incluyen aceites, arroz, harinas, fideos, leche, yogur, yerba, infusiones, azúcar, conservas, polenta, galletitas, mermeladas y bebidas y no podrán modificarse por seis meses.



"Nunca mandaron el respaldo legal, cuales eran los supermercados de San Luis que tenían que tener, porque no todos tenían que tener todos los artículos. Tampoco tenemos ninguna información de precios congelados ahora", añadió Montiel Díaz, sobre una práctica que se ha mantenido durante la administración de Macri.



El control de precios es quizá la principal de las incógnitas. "Muchas veces han dicho que las provincias controlan los precios cuidados y algunas lo han hecho. Yo nunca estuve de acuerdo ya que nunca me dieron la información y los instrumentos legales para ver si había competencia", apuntó.



"En este caso sería bueno pero tampoco sabemos quién va a controlar, quién tiene la competencia. Supuestamente la tiene la Secretaría de Comercio de la Nación, pero no sé si lo van a hacer ellos directamente, porque también eso es un tema que tampoco informan", agregó. Por eso Montiel Díaz indicó que cualquier reclamo deberán derivarlo a Nación.



La página de "Precios Cuidados" (https://www.argentina.gob.ar/precios-cuidados) ofrece como vías de reclamo formularios para enviar vía web, una línea telefónica (0800-666-1518), el listado de precios y supermercados adheridos.

La oferta en San Luis

En un recorrido que realizó este matutino por supermercados céntricos, constató que tanto algunos productos de precios cuidados, como los nuevos "esenciales" ya estaban presentes en las góndolas. Mientras que en Aiello directamente no está adherido al programa, tanto las sucursales de Vea, en San Martín entre Las Heras y Bolívar, como la de Carrefour frente a plaza Pringles, mostraban los listados completos del programa nacional.



Había un detalle. Y es que por lo menos en Vea había sectores en las que se exhibía el precio en góndolas, pero sin ningún producto a la vista. Por ejemplo, faltaban desodorantes a 64 pesos, jabón líquido a 38 pesos, galletas de agua, salvado y dulces de 11 a 27 pesos y jugos de dos litros a 58 pesos. En Carrefour, en cambio, había por lo menos uno o dos productos. En ambas se vio abundancia en gaseosas, fideos y otras pastas incluidas en el programa.