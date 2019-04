Los expertos en series revelaron cual es el mejor capítulo de Friends

La serie con los amigos más famosos y queridos de la historia tiene el capítulo más aclamado por la crítica. Luego de diez años de temporadas y más de 300 episodios por fin hay uno que encabeza el podio.

El episodio que muchos de los expertos señalan como el mejor de esta creación de David Crane y Marta Kauffman es "The One with the Proposal", el último capítulo de la sexta entrega de la serie que, aunque cuenta consta de dos partes, se considera una única historia de una hora.

En dicho final de temporada, Chandler Bing (Matthew Perry) decide finalmente pedirle matrimonio a Monica Geller (Courteney Cox), pero cuando está a punto de hacerlo, Richard (Tom Selleck), el ex de ella, entra en escena y echa a perder en momento.

Debido a ello, Bing afirma que no cree en el matrimonio y que nunca piensa casarse, ni formar una familia, por lo que Geller empieza a tener dudas sobre su relación y va a hablar con Richard. Es ahí cuando Chandler se da cuenta del error que cometió y la busca para decirle la verdad. Finalmente, cuando este vuelve al piso, se encuentra a Mónica lista para pedirle matrimonio, pero debido a sus nervios él saca el anillo y hace lo mismo.

«The One with the Proposal» forma parte también de la lista de “Los 26 mejores ‘Te amo’ de la historia de la TV” de Entertainment Weekly e incluso fue elegido como uno de los mejores momentos en el especial Best of Friends.

Además, el episodio nominado al Premio Primetime Emmy al Mejor Montaje Multicámara en una Serie no sólo está entre los favoritos de toda la crítica, sino también de los fans y en IMDb cuenta con una puntuación de 9,3 cuando la media se sitúa en 8,9.