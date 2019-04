Habrá 1.700 efectivos policiales en Renca y Villa de la Quebrada

La Policía de la Provincia diagramó el operativo que comenzará el domingo en los distintos puestos estratégicos designados.

Falta cada vez menos para que se celebren las festividades religiosas de Villa de la Quebrada y Renca, que todos los años convocan a muchísimos fieles y turistas. Como esta vez no será la excepción, la Policía de la Provincia ya diagramó el operativo policial 2019 que destinará a 1.700 efectivos distribuidos en ambas localidades y en los distintos puestos estratégicos a lo largo de todo el territorio provincial. El 100 por ciento del personal comenzará a prestar servicio desde el domingo.

La directora general de Operaciones, comisario mayor Natalia Pereyra, informó: "Es más o menos la misma cantidad de efectivos que abocamos en ediciones anteriores, aunque quizás con algunos más este año, porque siempre vamos anexando algo nuevo. Durante esos días no afectaremos la seguridad de la Provincia y de los otros pueblos".

Según precisó la Policía, el operativo comenzará lejos de los pueblos, en los puestos limítrofes de la Provincia. Así es que habrá controles en la Autopista de las Serranías Puntanas (en los límites con Mendoza, por Desaguadero, y Córdoba, por Justo Daract), en la Autopista Provincial 55 (lindera con La Pampa), y en las rutas 147, 79 y 20, que comunican con San Juan, La Rioja y Córdoba, respectivamente.

"Haremos el control de siempre. En las rutas veremos que los automóviles estén en condiciones, que respeten la Ley Provincial de Tránsito y la Nacional. Queremos que no haya ningún inconveniente, que haya paz social y que la gente disfrute", afirmó Pereyra.

En Renca, habrá controles sobre los accesos por ruta provincial 40 desde el Dique San Felipe y por ruta provincial 22 desde Tilisarao o por la provincial 2 a partir de Paso Grande.

El operativo en Villa de la Quebrada incluirá dos puestos de control en El Suyuque (kilómetro 103 de la ruta provincial 146) y en la intersección de esta última con el paraje El Milagro.

"Los dos accesos habilitados a la localidad de Villa de la Quebrada, son por ruta 146 y Autopista 25 de Mayo, exceptuando el día 30 cuando habrá corte por los peregrinos que caminan ese día hacia la localidad. El 30 a las 14 se corta en 25 de Mayo y avenida Universitaria y a las 18 se corta en 25 de Mayo y Portezuelo, donde está la clínica Teresita Baigorria. Al día siguiente se habilita aproximadamente al mediodía o cuando sea necesario tras una recorrida", agregó la comisario mayor.

Ayuda de estudiantes

La Policía de la Provincia no hará el operativo de seguridad solo, porque contará con la ayuda de los cadetes del último año de la Tecnicatura en Seguridad Pública y los aspirantes a agentes, que estudian en el Instituto Superior de Seguridad Pública "Coronel Juan Pascual Pringles".

Los futuros efectivos harán en las festividades sus prácticas profesionalizantes y ya recibieron la capacitación en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo.