Sanyo: "Nunca había sentido tantos nervios"

La Semana Santa de 2019 quedará por siempre en el recuerdo de Daniel "Sanyo" Gutiérrez, integrante de la pareja Nº 1 del World Padel Tour. Viajó a Barcelona el pasado viernes, conoció a su ídolo Lionel Messi, se hizo firmar el brazo izquierdo, se lo tatuó y al día siguiente vio desde el palco del Camp Nou el triunfo del Barça 2-1 sobre Real Sociedad por la Liga Española. La historia se hizo viral en redes sociales y salió por todos los medios.

Un par de días después y previo a su viaje rumbo a Alicante, en donde competiría en el Open de esa ciudad, Sanyo habló con El Diario y contó pormenores de cómo se gestó la concreción de su sueño. "Era uno de mis sueños conocerlo; y si tenía esa posibilidad quería tatuarme su firma escrita por él. Mi mujer -Valeria Pavón- se puso en contacto con dos chicas amigas nuestras que también juegan en el circuito. Coincide que la manager de ellas se conoce con el de Lionel desde la infancia porque iban al colegio juntos".

Claro que la posibilidad de conocer al crack del Barcelona no se hizo posible de un día para el otro, "A esto lo venían planeando desde hace muchos meses. Mi mujer, un par de días antes me dijo: 'No te pongas ningún plan para Semana Santa porque el día 19 tal vez tengamos que viajar'. Así que fue medio de sorpresa".

Partieron rumbo a Barcelona y fueron a la Ciudad Deportiva "Joan Gamper", lugar de entrenamiento de la institución catalana. "En teoría me invitaban a la cancha. Pero fuimos a ver el entrenamiento y en un momento me hicieron pasar a un costado, se ve que ya habían hablado con él y aceptó el encuentro. Sabía quién era, ya me habían dicho que tenía pista de pádel en su casa. Así que calculo que de nombre me conocía", contó el puntano.

Lo cierto es que finalmente el sueño de Sanyo se cumplió. "Estuvimos charlando un rato. Lo tenía ahí, no lo podía creer. Y antes de irse le pedí que me firmara y lo hizo en un lugar que yo ya tenía pensado: en el brazo izquierdo".

Las fotos se viralizaron rápido y los medios se hicieron eco inmediatamente del encuentro, "Salió por todos lados y no era mi intención. Yo pongo cosas en mis redes sociales como lo que soy, una persona normal. Pero no estoy acostumbrado al poder que tiene un deportista tan importante como él. Me sorprendió realmente".

Con respecto a la charla, el palista de San Luis detalló que costó romper el hielo, "En un momento no sabía que decir. Cuando me saludó debo decir que nunca había sentido tantos nervios, ni cuando jugué mi primera final. Y le comenté, ¡estoy muy nervioso, no sé ni qué decirte'. Entonces él me empezó a preguntar cosas. A donde estaba alojado en Barcelona, si tenía torneos pronto. Fue una charla de unos minutos, muy linda e inolvidable".

Daniel se relajó y también habló, "le dije que lo había visto muchas veces en el Santiago Bernabéu, en la cancha del "Aleti", pero nunca en el Camp Nou. Él es muy humilde, un grande. Y cuando nos íbamos, después de que me firmó, no sabía ni como despedirme y me dio un abrazo... y me dije no lo suelto más".

Un rato después de ese momento, Sanyo le dedicó una palabras en su cuenta oficial de Instagram, en donde describió esa despedida, "Si antes te admiraba, ahora ya no se qué palabra usar. Gracias por cumplir mi sueño @leomessi y si te apreté mucho en el abrazo de despedida perdoname, me tenía que asegurar que sos de carne y hueso”.

El fin de Semana Santa no terminó ahí para Gutiérrez, "Al otro día, el sábado, fui a verlo ante Real Sociedad. Hubo un detalle, me invitaron al palco, el presidente y vice me regalaron una camiseta con el nombre de Sanyo. Fue un fin de semana hermoso", concluyó.