Potrero: quitarán parte de los alambrados que rodean al dique

Una vista despejada del lago de Potrero de los Funes es un recuerdo con añoranza de muchos pobladores locales, cabañeros y turistas. El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura, evaluó hacer una "prueba piloto" y sacar entre 200 y 300 metros de las barreras de hormigón con alambre olímpico que bordea el circuito del dique. Los llamados "new jersey" serán ubicados en la vereda de en frente y estarán disponibles por si surge una carrera de autos. Afirmaron que esta tarea se hará el lunes y martes y, en simultáneo, se irán colocando los guardarraíles.

El circuito se armó hace 10 años, aproximadamente. "Oportunamente elevó la calidad turística de Potrero de los Funes. Nos puso en lo más alto", comentó Andrés Dermechkoff, actual jefe de Programa Gestión y Recursos Federales, dependiente de Obras Públicas, y candidato a concejal para dicha localidad por Frente Unidad Justicialista (FUJ).

Dermechkoff manifestó que manteniendo conversaciones con los vecinos de Potrero, surgió la inquietud de ver qué se podía hacer con el circuito. "Tuvimos en cuenta que la pista se utiliza solo una vez al año, generalmente en octubre que viene el Súper TC2000. Pero el resto del año no. Vamos a probar cómo quedaría a la vista sacar algunos 'jersey', sobre todo los que bordean el lago que son de los que la gente, por ahí, se queja más por el cuidado ambiental visual", explicó.

Las barreras se quitarían desde el Hotel Internacional Potrero de los Funes hasta unos 200 o 300 metros, antes de llegar a la curva, cerca del primer mirador. "Pensamos que si la gente ingresa por la Quebrada de los Cóndores y pasan por la entrada del hotel, ya de ahí debería empezar a verse el dique si no estuvieran los 'jersey'. Por supuesto vamos a poner las medidas de seguridad porque hay un desnivel con la calle interior del circuito", agregó.

"Queremos ver qué opina la gente de este cambio por eso es como una prueba piloto. Si efectivamente el circuito ya dio sus frutos y por ahí las carreras no le sirven turísticamente a la localidad habrá que pensar qué vamos a hacer con estas cosas", dijo el candidato.

Evaluarán si gusta, no solamente a los vecinos, sino también al resto de los habitantes de San Luis. "Vamos a escuchar que opinan, si cambia o no el paisaje, y ver si le damos una función más al lugar. Mucha gente corre por el circuito, se nos ocurre que podemos hacer maratones de running o de bicicleta y darle un poco más de vida, no solo automovilística", concluyó.